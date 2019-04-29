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Son dakika! Galatasaray Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu…
Galatasaray

Son dakika! Galatasaray Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu. Dev derbide 1.85'lik oranla Galatasaray favori olarak gösterildi. Beşiktaş'a verilen 2.90'lık oran ise dikkat çekti.

29 Nisan 2019 16:33

Süper lig'in 31.haftasında oynanacak ve şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Galatasaray Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı. İddaa risk analizinin verdiği oranlara göre ev sahibi Galatasaray maçta ağır favori olarak gösterildi. Galatasaray’ın derbideki oranı 1.85 olarak belirlenirken, misafir takım Beşiktaş’a 2.90 oran verildi.

Büyük bir heyecana sahne olacak dev derbide beraberliğin oranı ise 3.10.

İŞTE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ORANLARI: 

Galatasaray: 1.85

Beraberlik: 3.10

Beşiktaş: 2.90

Son güncelleme 16:43 | 29 Nisan 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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