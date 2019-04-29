Son dakika! Galatasaray Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu…

Süper lig'in 31.haftasında oynanacak ve şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Galatasaray Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı. İddaa risk analizinin verdiği oranlara göre ev sahibi Galatasaray maçta ağır favori olarak gösterildi. Galatasaray’ın derbideki oranı 1.85 olarak belirlenirken, misafir takım Beşiktaş’a 2.90 oran verildi.

Büyük bir heyecana sahne olacak dev derbide beraberliğin oranı ise 3.10.

İŞTE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ORANLARI:

Galatasaray: 1.85

Beraberlik: 3.10

Beşiktaş: 2.90