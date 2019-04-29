SON DAKİKA | Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi! Josef Sural hayatını kaybetti…

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya’ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri’den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

JOSEF SURAL HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcu Josef Sural geçirdiği ameliyatın yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yapılan son açıklamada Josef Sural’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaza sırasında aracın camından fırlayan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 29 Nisan 2019

JOSEF SURAL KİMDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya’da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya’nın köklü takımı Sparta Prag’a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag’tan Alanyaspor’a transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Futbolculardan Sackey'in kolunda kırık tespit edilirken, Welinton'un ise başından hafif yaralandığı öğrenildi. Diğer futbolcuların ise hastanede kontrol amaçlı tutulduğu belirtildi.

YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET, ARKADAŞLARI VE YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Josef Sural’ın kısa süre önce doğum yapan eşi de haberi alıp, hastaneye geldi.

Hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi.

‘İKİ ŞOFÖR VARDI AMA…’

Kaza hakkında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuya kaldığından dolayı kazanın gerçekleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının Pazartesi günü olması nedeniyle maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete iki gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamışlar. Alanya’dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural’in hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz” dedi.

Şoförün uyuduğu iddiasının sorulması üzerine Başkan Çavuşoğlu, “Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz bekliyoruz. Allah şifa versin” yanıtını verdi.

Kazada şoförler yara almadan kurtuldu. Minibüs şoförleri gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.