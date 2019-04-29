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Sadık Çiftpınar hakkında flaş gelişme! 4-12 maç ceza alacağı söyleniyordu
Fenerbahçe

Sadık Çiftpınar hakkında flaş gelişme! 4-12 maç ceza alacağı söyleniyordu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gördükten sonra Mixe Zone’da açıklama yaptığı için PFDK'ya sevk edileceği ve 4-12 maç arası ceza alacağı iddiaları ortaya atılan Sadık Çiftpınar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sadık Çiftpınar'ın PFDK'ya sevkine gerek olmadığını ortaya SÖZCÜ çıkardı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 29 Nisan 2019 18:09

Fenerbahçeli oyuncu Sadık Çiftpınar'ın, Trabzonspor maçı sonrası basına yansıyan konuşmalarının disiplin kuruluna sevkine gerek olmadığını SÖZCÜ ortaya çıkardı. Böylece 4-12 maç ceza alması gündeme gelen Sadık Çiftpınar’ın, çift sarı karttan kırmızı kart gördüğü için sadece 1 maç takımını yalnız bırakacağı ortaya çıktı.

Trabzonspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen Sadık Çiftpınar'ın basına yansıyan ifadelerinden dolayı PFDK'ya sevk edileceği konuşuluyordu. Kırmızı kart gördüğü Mixe Zone'da açıklama yapması mümkün olmayan Sadık Çiftpınar’ın söylenenlerin aksine bir kural ihlali yapmadığı öğrenildi. Böyle bir olayın imkansız olduğu, çünkü Sadık Çiftpınar'ın Mixe Zone adı verilen karma alanda açıklama yapmadığı kulübün güvenlik kamera görüntüleriyle ortaya döküldü.

Kameralarda Sadık Çiftpınar’ın takım otobüsüne giderken basın mensuplarınca forma imzalatılmak amacıyla çağrılıp formayı imzaladığı esnada, gazetecilerle sohbet ettiği ve o sırada kameraların hızlıca gelip görüntü kaydettiği görülüyor. Görüntülere göre kameramanların da alan ihlali yaparak çekim yapmaya yetkilerinin olmadığı bölgeden Sadık Çiftpınar'ı çektikleri açıkça belli oldu.

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OKAN VE TOSIC CEZA ALMAMIŞTI

Teknik direktör Okan Buruk ile Beşiktaşlı Tosic'in net ihlaller yapmasına rağmen PFDK'dan ceza almamıştı. Cezalı olan Okan Buruk 2017'deki bir maçta Sadık'ın aksine Karma Alan'da açıklama yapmasına rağmen PFDK'ya sevk edilmemişti.

Beşiktaşlı futbolcu Tosic ise, cezalı olduğu bir maçta başkasına ait bir akreditasyon kartı ile bulunmaması gereken alanlarda yer almıştı. Buna rağmen Tosic sadece para cezası almıştı.

Tüm bu örneklerden yola çıkıldığında, sadece yazılı basınla sohbet eden Sadık'a herhangi bir ceza verilmesinin beklenmediği ve bunun mümkün olmadığı öğrenildi.

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Son güncelleme 18:11 | 29 Nisan 2019
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar trabzonspor
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