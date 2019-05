Rüştü Reçber: “Galatasaray şampiyonluğa yakın”

Spor spikeri Kerem Öncel ve eski milli kaleci Rüştü Reçber, 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sporseverler ile bir araya geldi. Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde “İşte O An” konulu konferans veren ikili, gençlerden gelen sorulara da samimi cevaplar verdi.

Söyleşinin başında Kerem Öncel, “Kocaeli ile ilgili çok güzel anılarımız var. Kocaeli deyince aklımıza Kocaelispor geliyor. Dileğimiz en kısa sürede Kocaelispor'u Süper Lig’de görmek. Bugün güne kötü bir haber ile başladık. Alanyaspor'un aracının kaza yaptığını öğrendik. Kazada yaralanan futbolcu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden Josef Sural'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Alanyaspor camiasına sabır diliyorum” dedi.

Reçber: “Hedef kurun ve o hedef için çalışın”

Söyleşiye katılan gençlere önemli nasihatlerde bulunan eski futbolcu Rüştü Reçber, “Gençler kendinize bir hedef kurun ve kurduğunuz hedefe ulaşmak için çok çalışın. Ben futbola santrfor olarak başladım. Amatörde oynarken kaleci arkadaşımız askere gidince ben kaleye geçtim. Türkiye'de birçok takımda oynadım. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim saygı ile karşılandım. Hayatımda yediğim tek bir golü unutamıyorum. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Leverkursen'in eski oyuncularından Schneider diye bir oyuncudan gol yedim. O golü hiçbir zaman unutamıyorum” diye konuştu.

“Messi dünyanın en iyi futbolcusu”

Geçmişte oynadığı maçlara da değinen milli kaleci, “Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları beni çok sever. En son galip geldikleri zaman kalede ben vardım. Şu an futbolda çok kaliteli futbolcular var. Dünya'nın gözle görülen en iyi futbolcusu bana göre Messi'dir. Messi'nin Allah vergisi özel bir yeteneği var. Messi çalışmasa bile iyi bir futbolcu olmaya devam ediyor. Ronaldo ise çok çalışarak bir yere gelmiş bir futbolcu. Ronaldo çalışmayı bırakırsa düz bir futbolcu olur. Alex De Sozua'ya gelirsek Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Fenerbahçe'de 7 yıl forma giymiş ve Fenerbahçe'ye önemli katkı vermiştir” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray şampiyon olabilir”

Çocukların Süper Lig ile ilgili sorularını da cevaplayan Rüştü Reçber, “Süper Lig de her an her şey olabilir. Çok yakın bir puan durumu var. Son duruma baktığımızda Galatasaray'ın son dönemde iyi bir gidişi var. Son maçlarını kaybetmediler. Bana kalırsa Galatasaray bu sene şampiyon olabilir” diye konuştu.

Öğrencilere ödülleri verildi

“İşte o An” konulu konferansın ardından TRT Spor Spikeri Kerem Öncel ve eski milli kaleci Rüştü Reçber, “Spor Kenti Kocaeli'ni Resmet” resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. İkili daha sonra dereceye giren resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.