Rıdvan Dilmen’den Konyaspor Galatasaray maçı yorumu: Birkaç haftadır başlayan algı operasyonları var

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, son haftalarda algı operasyonu yapıldığını söyledi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen “Birkaç haftadır başlayan algı operasyonları var. Ben hakemleri de, TFF’yi de çok eleştiriyorum. Bugün de eleştireceğim konular var ama öyle bir durum oldu ki, beyaza ‘beyaz’ dediğimde bile ‘sen nasıl beyaz dersin’ diyorlar” dedi.

Son haftalara girilirken daha dikkatli konuşulması gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen “Toplumu germeden, doğru da olsa yorum yaparken sakin olmak olmalıyız. Ben en azında kendi adıma böyle yapmak istiyorum. Öyle bir durumdayız ki tamamen algıyla yönetilen kaos içerisinde bir lig yaşıyoruz. Herkes hakemleri etki altına almaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Konyaspor Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon! Rıdvan Dilmen de yorumladı Galatasaray`ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk yarının son dakikaları oynanırken tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Galatasaray`ı penaltı beklediği pozisyonda VAR`ın verdiği ofsayt kararı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen de pozisyon hakkında yaptığı yorumda İnsanın kafasında soru işareti kalıyor dedi. İlgili Haberi Oku

Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının analizini de yapan Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Galatasaray bariz oyun üstünlüğü kurdu. Ama tabelayı değiştirecek fazla net fırsatlar bulamadı. Bu gece bir Aykut Kocaman klasiği yaşanmıştır. 10 maçtır kazanamayan Atiker Konyaspor bugün 14. beraberliğini aldı. Bu belki de ligimizde bir rekor… Aykut Kocaman geldikten sonra daha fazla berabere kalmışlardı. 10 maçtır kazanamamanın verdiği telaşla basit pas hataları yaptılar. Konya taraftarı heyecanlı futbol istiyorsa o teknik direktör Aykut Kocaman değil. O da oyun risklerini düşünerek 0-0 bitirmek istedi. Ama maçın son dakikalarında kazanmak istedi. Galatasaray da kaybetme pahasına son dakikaları kazanmak için oynadı.”

Atiker Konyaspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim`den olay sözler: `Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek...` Atiker Konyaspor Galatasaray maçı sonrası konuşan Fatih Terim, flaş ifadeler kullandı. Terim, Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek de hoş açıkçası. Hayatım boyunca takımlarımı beraberlik için oynatmadım. Hayatım boyunca böyle bir cümle de kurmadım. Sadece maçın son anlarında `Kazanamıyorsan, kaybetme` dedim. Ama kazanamıyorsan! Büyük takım hocası zaten böyle bir şey demez diye konuştu. İlgili Haberi Oku