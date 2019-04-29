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Real Madrid’de kayıplar sürüyor
İspanya La Liga

Real Madrid’de kayıplar sürüyor

Real Madrid, İspanya liginin sonuncusu Rayo Vallecano ile oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

29 Nisan 2019 00:05

İspanya La Liga’da Real Madrid, Rayo Vallecano’ya 1-0 yenildi.

Barcelona’nın şampiyonluğu garantilediği La Liga’nın 35. haftasında, puan tablosunun 3. basamağındaki Real Madrid, son sıradaki Rayo Vallecano’ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Embarba’nın 23. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı. Kötü bir sezon geçiren Madrid ekibi son 4 deplasman maçında galibiyete ulaşamazken, 2 haftadır da kazanamıyor.

31 puana ulaşan Rayo Vallecano, 19. sıraya çıktı. Ligdeki 10. mağlubiyetini alan Real Madrid ise 65 puanda kaldı.

Son güncelleme 00:05 | 29 Nisan 2019
ispanya la liga Rayo Vallecano Real Madrid
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2 Istanbul Basaksehir
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3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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