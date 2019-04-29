Premier Lig’de yılın en iyisi Virgil Van Dijk

Liverpool’da forma giyen Virgil Van Dijk, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 2018-2019 sezonunun en iyisi futbolcusu ödülüne layık görüldü. 27 yaşındaki defans oyuncusu, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy ve Robin van Persie’nin ardından bu ödülü kazanan ilk Hollandalı futbolcu olmayı başardı. Aday listesinde Sadio Mane, Raheem Sterling Sergio Agüero, Bernardo Silva, Eden Hazard bulunuyordu.

Manchester City’nin yıldız forveti Rahem Sterling ise sezonun En İyi Genç Oyuncusu ödülünü aldı. Sterling, bu sezon 17 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Dağıtılan Ödüller:

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Virgil Van Dijk

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Vivianne Miedma

Yılın En İyi Erkek Genç Oyuncusu: Raheem Sterling

Yılın En İyi Kadın Genç Oyuncusu: Georgia Stanway

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