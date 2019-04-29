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Menemen Belediyespor 1.Lig’de

Profesyonel liglerde 2008-2009'dan beri yer alan ve en başarılı sezonlarından birini geçiren Menemen Belediyespor, 1. Lig'deki 180. takım olacak

29 Nisan 2019 13:03
Profesyonel liglerde 2008-2009 sezonundan beri yer alan ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele etme hakkını kazanan Menemen Belediyespor, bu ligdeki 180. takım olacak.
1993'te kurulduktan sonra profesyonel liglerde mücadelesine 2008-2009'da başlayan Menemen Belediyespor, dün TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.
1. Lig'e yükselen İzmir temsilcisi, 2008-2009'dan 2013-2014'e kadar TFF 3. Lig'de yer almış, daha sonra mücadelesini TFF 2. Lig'de sürdürmüştü.
TFF 2. Lig'de 2014-2015, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında play-off oynamasına rağmen 1. Lig vizesi alamayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon doğrudan 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
Daha önce Menemenspor'la 1. Lig'de temsil edilen Menemen ilçesinin takımı olan Menemen Belediyespor, 1. Lig'de mücadele edecek 180. ekip olacak.
Menemenspor o dönem 2. Lig adıyla oynanan ligde 1987-1988, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonunda mücadele etmiş, ligde 98 maça 31 galibiyet, 17 beraberlik ve 50 mağlubiyet almıştı.
Amatöre kadar gerileyen Menemenspor kapandıktan sonra Menemen Belediyespor kurulmuştu. Renkleri sarı-lacivert olan Menemen Belediyespor'un logosunun da Fenerbahçe logosuna benzediği ileri sürülmüştü.
Renkleri sarı-lacivert olan Menemen Belediyespor'un logosunun da Fenerbahçe logosuna benzediği ileri sürülmüştü.
Menemen Belediyespor gelecek sezon Altay'ın yanı sıra play-off'a kalamaması halinde Altınordu ile İzmir'i temsil edecek.
Son güncelleme 13:16 | 29 Nisan 2019
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