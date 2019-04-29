MAÇ SONUCU | Galatasaray Fenerbahçe 74-59 | Finale dev adım!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe’yi 74-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin dördüncü maçı Galatasaray’ın ev sahipliğinde, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray mücadeleyi kazanması halinde finale yükselecek.

Karşılaşmanın başında Işıl Alben ve Abdi ile sayılar üreten Galatasaray karşısında Vaughn ile pota altından arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe, 6. dakikayı 14-11 üstün geçti. Jefferson’ın potaya giderek Işıl Alben’in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla 9-0’lık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada farkı 6 sayıya (20-14) çıkardı. Galatasaray, ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray, boyalı alandan ürettiği sayılarla, 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 33-22. Savunmasını sertleştiren ve hücumda ritmini arttıran Fenerbahçe, Plum’un üç sayılık basketiyle 19. dakikada eşitliği yakaladı: 37-37. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Fenerbahçe karşısında 10-0’lık seri yakalayan Galatasaray, 25. dakikada farkı 14 sayıya (51-37) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, Jefferson’ın etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermedi ve son çeyreğe 61-48 galip girdi.

Son çeyrekte iki ekip de sayı üretmekte zorluk çekti. Galatasaray, Jefferson’ın kaydettiği basketlerle 36. dakikayı 71-52 önde tamamladı. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 74-59 galip ayrıldı.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Tekin Özübir

GALATASARAY: Jefferson 25, Işıl Alben 12, Abdi 10, Macaulay 9, İnci Güçlü 6, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş 3, Eda Şahin 2, Grigalauskyte 7, Sude Yılmaz

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Plum 10, Tuğçe Canıtez 4, Vaughn 8, Verameyenka 10, Ayşe Cora 6, Esra Ural Topuz, Özge Yavaş 2, Hartley 9, Tilbe Şenyürek

1’İNCİ PERİYOT: 23-18

İLK YARI: 39-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-48