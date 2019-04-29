MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor Kasımpaşa 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.
Üç hafta aranın ardından galip gelen Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 41 yaparken 7. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 38 puanla 10. sırada yer aldı.
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Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş (Dk. 43 Robin Yalçın), Bülent Cevahir, Bifouma (Dk. 74 Guilherme), Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük (Dk. 86 Eren Tozlu), Aleksic, Kamara
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau (Dk. 58 Perica), Tarkan Serbest, Sadiku (Dk. 46 Karim Hafez), Hajradinovic, Khalili (Dk. 77 İlhan Depe), Trezeguet, Koita
Gol: Dk. 42 Adem Büyük, Dk. 69 Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 84. Koita (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk.16 Sadiku, Dk. 53 Veigneau, Dk. 70 Karim Hafez, Dk. 90+2 Ben Youssef, 90+7 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 52 Adem Büyük, Dk. 72 Robin Yalçın, 90+7 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
17′ Adem Büyük’ün kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerek Bifouma’nın önünde kaldı. Bifouma’nun vuruşunda ise savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
22′ Trezeguet’in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu taca gönderdi.
30′ Veigneau’nun sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içerisinde iyi kontrol eden Khalili’nin vuruşu savunmadan dönerek Koita’nın önünde kaldı. Koita’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
40′ Trezeguet’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.
GOL! 42′ Aleksic’in kullandığı kornere kale sahası içerisinde iyi yükselen Adem Büyük’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
45′ Chebake’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük’ün vuruşunu kaleci Scuffet kornere çeldi.
55′ Kamara’nın sağ kanattan sert vuruşunda top Donald’ın önünde kaldı. Donald’ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Adem Büyük’e geldi. Adem’in vuruşunda kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
62′ Koita’nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Perica’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
66′ Ceza sahası üzerinde Adem Büyük’ün pasıyla buluşan Kamara’nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.
GOL! 69′ Ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Aleksic’in sol kanattan kullandığı korner vuruşunda meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde Robin Yalçın’ın önünde kaldı. Robin Yalçın’ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0
77′ Ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest’in vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.
GOL! 84′ Kasımpaşa farkı bire indirdi. Trezeguet’nin sağ kanattan verdiği pasla buluşan Koita, ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir’in sağından ağlarla buluşturdu: 2-1