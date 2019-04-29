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Konyaspor Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon! Rıdvan Dilmen de yorumladı
Galatasaray

Konyaspor Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon! Rıdvan Dilmen de yorumladı

Galatasaray'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk yarının son dakikaları oynanırken tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ı penaltı beklediği pozisyonda VAR'ın verdiği ofsayt kararı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen de pozisyon hakkında yaptığı yorumda "İnsanın kafasında soru işareti kalıyor" dedi.

29 Nisan 2019 21:32

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor’a konuk olduğu maçta, tartışmalara neden olan bir pozisyon meydana geldi. İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken savunma arkasına atılan topa hareketlenen Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne, Konyaspor savunma oyuncusu Fallou Diagne tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Galatasaray oyuncuları penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan, yardımcısının da uyarısıyla ofsayt kararı verdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem’e (VAR) de danışan Mete Kalkavan, ofsayt kararını değiştirmedi.

Ancak VAR tarafından da onaylanan ofsayt, tartışmalara neden oldu. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada pozisyonda VAR tarafından çizilen ofsayt çizgisinin hatalı olduğunu savundular. Rıdvan Dilmen de devre arasında NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yaptığı yorumda “Şu çizgiye baktığı zaman insanın kafasında soru işareti kalıyor. Doğru dürüst kameralar koymaları lazım” dedi.

 

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Galatasaray taraftarları da Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda pozisyonda çizilen ofsayt çizgisinin yanlış olduğu fikrinde birleşti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Son güncelleme 23:06 | 29 Nisan 2019
diagne galatasaray konyaspor rıdvan dilmen
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