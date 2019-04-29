Konyaspor Galatasaray maçında tartışma yaratan pozisyon! Rıdvan Dilmen de yorumladı

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor’a konuk olduğu maçta, tartışmalara neden olan bir pozisyon meydana geldi. İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken savunma arkasına atılan topa hareketlenen Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne, Konyaspor savunma oyuncusu Fallou Diagne tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Galatasaray oyuncuları penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan, yardımcısının da uyarısıyla ofsayt kararı verdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem’e (VAR) de danışan Mete Kalkavan, ofsayt kararını değiştirmedi.

Ancak VAR tarafından da onaylanan ofsayt, tartışmalara neden oldu. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada pozisyonda VAR tarafından çizilen ofsayt çizgisinin hatalı olduğunu savundular. Rıdvan Dilmen de devre arasında NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yaptığı yorumda “Şu çizgiye baktığı zaman insanın kafasında soru işareti kalıyor. Doğru dürüst kameralar koymaları lazım” dedi.

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Galatasaray taraftarları da Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda pozisyonda çizilen ofsayt çizgisinin yanlış olduğu fikrinde birleşti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

1- Saçma sapan bir açıdan ofsayt çizgisi çekiliyor. 2- Top ayağa dokunduğunda değil ayaktan çıktıktan sonra çizgi çekiliyor. 3- Pozisyon devamında Diagne’ye penaltı yapıldığında bayrak kalkıyor.. Var’a! Gitmeden konuşarak OFSAYT kararı veriliyor… pic.twitter.com/mUfnM9SbGq — Merve (@ulaserrs) April 29, 2019

Fransız BeIN Sport kanalında Konyaspor – Galatasaray maçını anlatan fransız spiker M'baye Diagne'nin pozisyonunun ofsayt olmadığını ve neden hakemin penaltı kararı vermediğini anlamadığını, ve bu durumu çok garip bulduğunu belirtti tekrar tekrar. pic.twitter.com/XL9qoEhiHX — Galatasaray Dünyası (@uyanikgs) April 29, 2019

Konyaspor, mete kalkavan, VAR ve diagne bugün sabrımı çok zorluyorsunuz küfür etmiyeceğim ama küfürsüzlük çok zor anlıyor musunuz — DAĞDELEN (@Mertdagdelen29) April 29, 2019

Diagne topa doğru hamle yaptığında kalkması gereken ofsayt bayrağı kalkmıyor, pozisyon devam ediyor kalkmıyor, Diagne'ye penaltı yapılıyor kalkmıyor, kazanmamız gereken penaltı var ve rakip oyuncunun görmesi gereken kırmızı kart var. Hoopp VAR Operasyonu ve de yaratılan ofsayt‼️ pic.twitter.com/qkePzm7Kpm — Ahmet Reha Yereşen (@RehaYeresen) April 29, 2019

Öncelikle bu pozisyona VAR'da ofsayt veren Cüneyt Çakır şaibeli bir hakemdir. Diagne kesinlikle son adamın gerisinde. Ayrıca top ayaktan çıktıktan sonra çizgiyi çizmiş!.. pic.twitter.com/GeFfU7Np4o — Selman Ozger (@sozger) April 29, 2019

Ofsayttan hiçbirşey anlamadım. Diagne yavaş gösterimde arkada duruyor ama o çizgiyi neye göre çektiler hiçbirşey belli değildi. Yan hakem kendini önceden programlamış gibi öyle bir pozisyonda nasıl bayrak kaldırdı. — Re_FL (@resul_fil) April 29, 2019

Diagne’nin pozisyonunda ofsayta bakar mısınız. %100 penaltı çizgiye FALSO vererek yok ettiler. Gitti kırmızı kart ve penaltı. pic.twitter.com/QxJ036Iqxo — Emre Koca (@EmreK0CA) April 29, 2019