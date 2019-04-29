Karşıyaka’nın önünde Play-Off için tek engel kaldı

Üst üste dördüncü galibiyetini Sultanbeyli Belediyespor’u yaklaşık 8 bin taraftarının önünde 10 kişiyle 2-0 yenerek alıp son hafta öncesi 52 puanla beşinci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, cumartesi günü iddiasız Elaziz Belediyespor engelini de aştığı takdirde adını Play-Off’a yazdıracak. Son 11 maçı 8 galibiyetle geçen Karşıyaka berabere kaldığı takdirde 1 puan gerisindeki takipçisi Altındağ Belediyespor küme düşen Bergama Belediyespor’u deplasmanda yenemezse Play-Off’a kalacak. İkili averajı Altındağ’la eşit olan Karşıyaka, olası puan eşitliği durumunda rakibinden genel averajda geride.

Altyapı patentli kadrolarla mücadele eden tüm takımlar uçuruma yuvarlanırken Karşıyaka’nın gençlerinin camianın yüzünü yıllar sonra ilk kez güldürdüğünü söyleyen Başkan Vekili Gökhan Şensan, “Karşıyakalılar yıllar sonra ilk kez sandıklardan bayrakları çıkardı. Yıllar sonra ilk kez maç çıkışında konvoy oluştu. Bayrak asmayı, konvoy yapmayı yeniden hatırlatan takımımıza, hocamıza teşükkür ediyoruz. Stada koşup takımımıza müthiş bir itici güç olan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Birçok kişi inanmazken, ‘Küme düşer’ derken biz bu takıma inandık. Karşıyaka’yı bu noktaya bu gençlerin performansı getirdi, devamı da gelecek” dedi.

Teknik Direktör Mesut Toros, önlerinde ilk hedefleri için tek final kaldığını belirterek, “Bu armayı layık olduğu yerlere taşıyacağız, işimiz henüz bitmedi” diye konuştu.

GALİBİYET ÖDÜLÜ 8’ER BİN TL

Karşıyaka’da geçen hafta Adıyaman 1954 galibiyetine 5’er bin TL prim dağıtan Başkan Vekili Gökhan Şensan ve futbol şube yönetimi, Sultanbeyli galibiyetinin ödüllerini ise 8’er bin TL olarak belirledi. Primler önceki galibiyetlerde olduğu gibi maçın hemen ardından haftanın ilk iş günü takıma dağıtılıp moral takviyesi yapıldı.

20’LİK YILDIZLAR

Altyapı patentli kadrosuyla Play-Off yarışı veren Karşıyaka’da Sultanbeyli Belediyespor’un kilidini 20 yaşındaki yıldız adayları Doğukan İnci ve Özgür Güler açtı. İlk yarıda attığı muhteşem golle takımını öne geçiren Doğukan ve ikinci yarıda galibiyeti sigortalayan Özgür, ligde 6’şar gole ulaştı.

ÖZLENEN TABLO

Geçen sezonlarda İzmir’in tribün şampiyonu olup son yıllarda gelen başarısızlıklarla tribünde eriyen Karşıyaka, Sultanbeyli Belediyespor maçında eski günlerine döndü. Atatürk Stadı’nın tribünlerine koşan binlerce taraftar, 90 dakika boyunca susmayıp müthiş bir atmosfer yarattı. İzmir’in 107 yıllık çınarına yıllar sonra ilk kez mücadele ettiği 3. Lig’deki Play-Off’a kalma mücadelesinde ezeli rakibi Altay’ın taraftarları da tribünde destek verdi. İki takım taraftarları, birbirleri lehine karşılıklı tezahürat yaptı. Karşıyakalılar, 2 yıl önce yine 3. Lig’deki Play-Off mücadelesinde ezeli rakip Altay’ı tribünde yalnız bırakmamıştı.

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