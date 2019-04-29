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Alanyaspor

Josef Sural’ın hayatını kaybettiği kazada minibüsün şoförleri uyuyakalmış!

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi” açıklamasını yaptı. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Nisan 2019 10:38

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya’ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri’den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yaralanan diğer futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Futbolculardan Sackey'in kolunda kırık tespit edilirken, Welinton'un ise başından hafif yaralandığı öğrenildi. Diğer futbolcular ise hastanede kontrol amaçlı tutulduğu belirtildi. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 29 Nisan 2019 Acı haber sonrası kahreden detay! Josef Sural`ın 7 Şubat`ta kızı dünyaya gelmişti... Alanyaspor kafilesinin geçirdiği kazada hayatını kaybeden Josef Sural`ın acı haberinin ardından kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden yıldız futbolcunun yaklaşık 2.5 ay önce Prag`da kızı dünyaya gelmişti. İlgili Haberi Oku

“ŞOFÖR UYUYA KALMIŞ”

Kaza hakkında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuya kaldığından dolayı kazanın gerçekleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının Pazartesi günü olması nedeniyle maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete iki gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamışlar. Alanya’dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuması sonucu kaza meydana geldi. Yaralanan 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok” dedi.

Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, “Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz bekliyoruz.” yanıtını verdi. 29 Nisan 2019 SON DAKİKA | Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi! Josef Sural hayatını kaybetti... Son dakika... Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Kafasından darbe alan ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluşan Josef Sural ameliyata alındı. Yıldız futbolcu geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:38 | 29 Nisan 2019
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