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Alanyaspor

Josef Sural’ın hayatını kaybetmeden önce görüldüğü son anlar ortaya çıktı

Kazada hayatını kaybeden Sural'ın stattan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

29 Nisan 2019 18:53

Kayseri deplasmanı dönüşünde trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz  Alanyaspor’lu Çek Futbolcu Josef Sural’ın dün stattan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor’da Çek futbolcu Josef Sural’ın da aralarında bulunduğu 7 futbolcu, kiraladıkları minibüsle döndü. Alanya’da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Sural’ın Kayseri Kadir Has Stadyumu’ndan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı.

29 Nisan 2019 Josef Sural`ın ailesi futbolcular teselli etti! Yürek burkan kare... Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çekyalı futbolcu Josef Sural`ın ailesini hastanede futbolcular teselli etti. 29 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun kızının görüntüsü günün en acı karesi olarak hafızalara kazındı. İlgili Haberi Oku

Görüntülerde Sural’ın takım otobüsüne binmeyip, kiralık araca bindiği görüldü.

Son güncelleme 19:29 | 29 Nisan 2019
alanyaspor Josef Sural kayseri
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