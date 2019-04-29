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Josef Sural Konya’da unutulmadı
Galatasaray

Josef Sural Konya’da unutulmadı

Atiker Konyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma öncesi, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Alanyaspor'un futbolcusu Josef Sural anıldı.

29 Nisan 2019 20:57

İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı.

Her iki takım futbolcuları Çek futbolcu Sural’ın fotoğrafının yer aldığı “Başımız sağ olsun Alanyaspor” yazılı pankartla sahaya çıktı.

29 Nisan 2019 Josef Sural`ın hayatını kaybetmeden önce görüldüğü son anlar ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Sural`ın stattan çıkış görüntüleri ortaya çıktı İlgili Haberi Oku

ONUR KONUĞU DOĞAN HALİSDEMİR

15 Temmuz’da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, Konyaspor yönetimi tarafından onur konuğu olarak statta ağırlandı. Tribünlerde alkışlarla karşılanan Halisdemir’e sporseverler karanfil attı.

Öte yandan yaklaşık 30 bin Atiker Konyaspor taraftarı, tribünde yerlerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

29 Nisan 2019 Türkiye`nin acı günü! Josef Sural için veda töreni... Gözyaşlarını tutamadılar Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi. Aynı kazada yaralanan futbolcular, törende gözyaşlarına hakim olamadılar. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:57 | 29 Nisan 2019
atiker konyaspor galatasaray Josef Sural Konya
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31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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