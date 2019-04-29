Josef Sural Konya’da unutulmadı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı.
Her iki takım futbolcuları Çek futbolcu Sural’ın fotoğrafının yer aldığı “Başımız sağ olsun Alanyaspor” yazılı pankartla sahaya çıktı.
ONUR KONUĞU DOĞAN HALİSDEMİR
15 Temmuz’da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, Konyaspor yönetimi tarafından onur konuğu olarak statta ağırlandı. Tribünlerde alkışlarla karşılanan Halisdemir’e sporseverler karanfil attı.
Öte yandan yaklaşık 30 bin Atiker Konyaspor taraftarı, tribünde yerlerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.