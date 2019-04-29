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Josef Sural kimdir? Josef Sural hangi mevkide oynuyordu, kaç yaşındaydı?
Alanyaspor

Josef Sural kimdir? Josef Sural hangi mevkide oynuyordu, kaç yaşındaydı?

Josef Sural'ın da içinde bulunduğu minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural hayatını kaybetti. Peki Josef Sural kimdir?

29 Nisan 2019 08:21

Çek asıllı olan Josef Sural, forvet mevkiinde oynuyordu. Attığı gollerle ligimizde de adından söz ettiren Josef Sural hayatını kaybetti. İşte Josef Sural’ın hayat hikayesi…

JOSEF SURAL KİMDİR?

Josef Sural, 30 Mayıs 1990 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin Hustopece şehrinde dünyaya geldi. Futbola Sokol Sakvice takımında başlayan Josef Sural, 2008 yılında FC Zbrojovka Brno takımında forma giymeye başlamıştır.

2011 yılında yine bir Çek kulübü olan FC Slovan Liberec’e transfer olan Josef Sural, 5 yıl gösterdiği performansın ardından Sparta Prag tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle transfer edildi.

Burada 3 yıl top koşturan Çek futbolcu, 2019 Ocak ayında Alanyaspor’a 160 bin euro bedelle transfer olmuştu.

1,84 boyundaki forvet oyuncusu Josef Sural, Alanyaspor formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

28 Nisan 2019 tarihinde Kayserispor deplasmanından dönen Alanyaspor takım minibüsünün kaza yapması üzerine hayatına kaybetti.

Son güncelleme 08:21 | 29 Nisan 2019
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