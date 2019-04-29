İngiltere Futbol Yazarları derneği ‘Raheem Sterling’ dedi

Manchester City’de forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İngiltere Futbol Yazarları Derneği tarafından Yılın En İyi Oyuncusu seçildi. %62 oy oranı ile büyük bir avantajla bu sezonun en iyi futbolcusu seçilen Sterling’i oylamada sırayla, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği’nin Yılın En İyi Oyuncusu olarak seçtiği Virgil Van Vijk ikinci, Sergio Agüero üçüncü, Harry Kane dördüncü, Eden Hazard ise beşinci sırada izledi . Profesyonel Futbolcular Derneği Sterling’i Yılın En İyi Genç Oyuncusu seçmişti.

24 yaşındaki yıldız bu sezon Premier Lig’de 17 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülüne ise Nikita Parris layık görüldü.

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