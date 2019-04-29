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Alanyaspor

Hayatını kaybeden Alanyasporlu Sural’ın son görüntüleri

Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Kayserispor maçının ardından Nevşehir’de bulunan özel bir alışveriş merkezinde son kez görüntülendi.

29 Nisan 2019 13:02

Kayserispor – Alanyaspor maçının ardından özel araç ile Alanya'ya yola çıkan Alanyasporlu futbolcular, ilk olarak Nevşehir'de bulunan Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.

Kazada hayatını kaybeden futbolcu Josef Sural ve arkadaşlarının AVM'ye girerken kameralara yansıyan görüntülerinin ardından futbolcular daha sonra AVM'nin üst katında bulunan yemek katına çıktı. Yemek siparişlerini veren Çek futbolcu ve arkadaşlarının oldukça neşeli olduğu kameralara yansırken futbolcular, yemeklerini yemelerinin ardından Nevşehir'den ayrılarak Alanya'ya hareket etti.

Nevşehir'den Alanya'ya özel VIP minibüs ile giden oyuncular, şehre yakın bir mevkide trafik kazası geçirmiş, araçta bulunan Josef Sural hayatını kaybetmişti.

29 Nisan 2019 TFF`den Josef Sural için saygı duruşu açıklaması Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

29 Nisan 2019 Sural`ın hayatını kaybettiği araç görüntülendi Dün oynanan Kayserispor maçı sonrası Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun kiraladığı VIP araç, Alanya dönüş sırasında kaza yapmış ve oyunculardan Josef Sural hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan minibüsteki hasar da kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın kapısının yerinde olmadığı göze çarptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:05 | 29 Nisan 2019
alanyaspor Josef Sural kaza
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