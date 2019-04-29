Hasan Çavuşoğlu’ndan erteleme açıklaması ‘Herkesin psikolojisi alt üst oldu’

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya’ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan bir VIP minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı. İçinde 7 futbolcu ile 2 sürücünün olduğu belirtilen minibüste ağır yaralanan Çek Futbolcu Josef Sural yaşamını yitirdi, 6 futbolcu ise yaralandı.

Yaşanan trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural için Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu…

“Ne dersek diyelim anlamı olmuyor”

Çok üzgün olduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çok üzgünüz ve camiamız yasta. Gece 2 sularında Kayseri’den futbolcularımız kiralanan özel araçla dönerken şehir girişinde şoförlerin uyumasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan futbolcumuz Sural’ı kaybettik. Araçta 7 futbolcumuz vardı. Diğerlerinde sıyrıklı ve bazı yaralar var ama sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Sural ameliyata alındı ve maalesef ameliyattan çıktıktan bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz. Türkiye’nin her yerinden kulüp başkanları acımızı paylaştılar. Zor durum, ailesi için de bizim için de zor durum. Eşine anlatırken bile zor anlar yaşadık. 2.5 aylık kız çocuğu var ve yine 4 yaşında bir kızı var. Zor. Ne dersek diyelim anlamı olmuyor. Biz de ne diyeceğimizi bilmiyoruz doğrusu, ilk kez kamera karşısında ne diyeceğimiz, bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden Alanyasporlu Sural'ın son görüntüleri Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Kayserispor maçının ardından Nevşehir'de bulunan özel bir alışveriş merkezinde son kez görüntülendi. İlgili Haberi Oku

“Diğer oyuncuların tedavileri sürüyor”

Cenaze konusunda da açıklamalar yapan Çavuşolu, “Kulüp binasında bir tören planlamayı düşünüyoruz. Dışişleri Bakanı’nın da gelmesine göre saatler belli olacak. Kazaya karışan sürücülerle ilgili Emniyet Müdürlüğü çalışma yapıyor. Ben de onlardan aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğunu, ikisinin de olayı hatırlamadığını ve uyuduğunu emniyetten aldığım bilgiye göre söylüyorum. Diğer oyuncuların tedavileri sürüyor, en kısa sürede evlerine gönderirler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu kolay bir iş değil”

Bir sonraki hafta sahalarında karşılaşacakları Konyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği hakkında da konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Onunla alakalı bir çalışmamız olacak. Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Onunla ilgili çalışmamız olacak, önümüzdeki maç pazartesi olduğu için izin işlerini teknik ekip belirliyor. Maç pazartesi olduğunda genelde 2 gün izin kullanılıyor. O izinden dolayı serbest bırakıldı yoksa kazaya karışan futbolcular kafileyle dönüyorlardı. Oyuncalarımızın psikolojileri hiç iyi değil. Hem kaza atlattılar hem de arkadaşlarını, aile içindeki bir ferdimizi kaybettik. Herkesin psikolojisi alt üst oldu. Sergen hoca da akşam İstanbul'a gitmişti, ilk uçakla tekrar geliyor.”

Josef Sural`ın ailesi futbolcular teselli etti! Yürek burkan kare... Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çekyalı futbolcu Josef Sural`ın ailesini hastanede futbolcular teselli etti. 29 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun kızının görüntüsü günün en acı karesi olarak hafızalara kazındı. İlgili Haberi Oku

TFF’den saygı duruşu açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Sural`ın hayatını kaybettiği araç görüntülendi Dün oynanan Kayserispor maçı sonrası Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun kiraladığı VIP araç, Alanya dönüş sırasında kaza yapmış ve oyunculardan Josef Sural hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan minibüsteki hasar da kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın kapısının yerinde olmadığı göze çarptı. İlgili Haberi Oku