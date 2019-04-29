Fethiyespor kaderini son hafta çizecek

Grupta 35 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Muğla temsilcisi, son hafta kendisiyle aynı puanda düşme korkusu yaşayan Bandırmaspor Baltok’a konuk olacak. 34 puanla düşme hattındaki Konya Anadolu Selçuk ise şampiyonluğu garantileyen Menemen Belediyespor’u ağırlayacak. Fethiye’ye ligde kalmak için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. Fethiye mağlup olup Konya Anadolu Selçuk ise Menemen’i yener veya berabere kalırsa küme düşen taraf Muğla temsilcisi olacak.
Beraberlik durumunda ikili averajının eşitleneceği Bandırma’dan genel averajda üstün olan Fethiyespor, Konya Anadolu Selçuk’tan ise ikili averajda geride.