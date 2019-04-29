Fethiyespor kaderini son hafta çizecek

Grupta 35 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Muğla temsilcisi, son hafta kendisiyle aynı puanda düşme korkusu yaşayan Bandırmaspor Baltok’a konuk olacak. 34 puanla düşme hattındaki Konya Anadolu Selçuk ise şampiyonluğu garantileyen Menemen Belediyespor’u ağırlayacak. Fethiye’ye ligde kalmak için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. Fethiye mağlup olup Konya Anadolu Selçuk ise Menemen’i yener veya berabere kalırsa küme düşen taraf Muğla temsilcisi olacak.

Beraberlik durumunda ikili averajının eşitleneceği Bandırma’dan genel averajda üstün olan Fethiyespor, Konya Anadolu Selçuk’tan ise ikili averajda geride.

Menemen Belediyespor 1.Lig`de Profesyonel liglerde 2008-2009`dan beri yer alan ve en başarılı sezonlarından birini geçiren Menemen Belediyespor, 1. Lig`deki 180. takım olacak İlgili Haberi Oku