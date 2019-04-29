Fenerbahçe mi? Beşiktaş mı? Yılmaz Vural açıkladı…

Uğur ENÇ/ Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oyuncu Zafer Algöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda son kitaplarını sevenlerine imzalıyor. İmza etkinliklerinde renkli görüntüler yaşanırken Vural ve Algöz'ün futbol muhabbetinde keyifli dakikalar yaşandı. Mikrofonu eline alan oyuncu Zafer Algöz, teknik direktör Yılmaz Vural'a Fenerbahçe ve ülke sporu hakkında esprili sorular sordu. Yılmaz Vural'ın samimi cevapları ve Zafer Algöz'ün eğlenceli soruları fuardaki sohbete damga vurdu. “Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif geldi. Hangisine gönlünüz yakın” diye sorulan soruya Vural'dan yine esprili bir cevap geldi. Olsun da hangisi olursa olsun”

İNADIM İNAD ADLI KİTABINI İMZALADI

“İnandım İnat” adlı son kitabını sevenlerine imzalayan Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yanına gelerek mikrofonla sorular soran oyuncu Zafer Algöz, sözlerine “ Yanımda hocaların hocası ve belki de Türkiye'nin en büyük kariyerine sahip, Türkiye'nin her coğrafyasında görev yapmış teknik direktörümüz Yılmaz Vural var. Hoş geldiniz, Kocaeli Kitap Fuarı'na “diyerek başladı. Algöz, son kitabı İnadım İnat'tan da anlaşıldığı gibi, Vural'ın inatçı bir kişilik olduğunu ve düşmek üzere iken birçok takımı ligde tuttuğunu ifade etti.

TECRÜBELERİMİZ PAYLAŞIYORUM

“Kitap yazmak nasıl bir duygu” diye bir soru soran Algöz'e cevap veren Vural” Çok keyifli bir duygu kitap yazmak. Çünkü kalıcı bir şey bırakıyoruz. Biz de istedik ki yaşanmışlıklarımızı bizden sonraki nesile aktararak bir nebze de olsa faydalı olalım. Belki de onlara bir ışık tutar. Senin gibi ikinci bir kitap daha yazmak istiyorum.” dedi. Algöz, Ferguson, Pirlo, İbrahimoviç'in hayatını anlatan kitapların büyük ilgi çekeceğini ifade ederek Vural'ın kitabının da ilgi göreceğini kaydetti.

OLSUN DA HANGİSİ OLURSA OLSUN

Yılmaz Vural'a Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını, hangisine gönlünün yakın olduğunu esprili bir şekilde soran Zafer Algöz'e cevapta bir o kadar esprili oldu. Vural, “Yine işin içine politikayı soktun. Olsun da hangisi olursa olsun.” Vural'ın aslında Milli Takıma çok yakışacağını ifade eden Algöz'e cevap veren tecrübeli teknik direktör” Şenol Güneş şu an da çok yakışıyor Milli Takıma. Allah yolunu açık etsin.” Sohbet karşılıklı temenni ve kahkaha dolu konuşmalarla son buldu.

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