Fenerbahçe Beko, Luigi Datome’nin durumunu Final Four’a kadar gözlemleyecek

Üst üste beşinci kez THY Euroleague’de Final Four oynayacak olan Fenerbahçe Beko’da takımın önemli oyuncularından Luigi Datome’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Datome’nin sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşadığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Oyuncumuz Luigi Datome, 28 Nisan Pazar günü oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının dördüncü çeyreğinde sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Datome’nin durumu Final Four sürecine kadar gözlemlenecek ve oyuncumuzun son durumuna sağlık durumunun gelişimine göre karar verilecektir.”

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