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Fenerbahçe Beko, Luigi Datome’nin durumunu Final Four’a kadar gözlemleyecek
Euroleague

Fenerbahçe Beko, Luigi Datome’nin durumunu Final Four’a kadar gözlemleyecek

Fenerbahçe Beko'da, Darüşşafaka Tekfen maçında sakatlanan İtalyan oyuncu Luigi Datome'nin durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada sağ alt baldırında kas yaralanması tespit edilen Datome'nin durumunun Final Four sürecine kadar gözlemleneceği ifade edildi.

29 Nisan 2019 19:49

Üst üste beşinci kez THY Euroleague’de Final Four oynayacak olan Fenerbahçe Beko’da takımın önemli oyuncularından Luigi Datome’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Datome’nin sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşadığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Oyuncumuz Luigi Datome, 28 Nisan Pazar günü oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının dördüncü çeyreğinde sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Datome’nin durumu Final Four sürecine kadar gözlemlenecek ve oyuncumuzun son durumuna sağlık durumunun gelişimine göre karar verilecektir.”

29 Nisan 2019 Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham`la oynayacak Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un ikili ilişkilerini kullanarak dünyanın en önemli hazırlık turnuvalarından biri olan ve “Şampiyonlar Ligi” tadındaki Audi Cup'a katılarak Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'la mücadele edecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:49 | 29 Nisan 2019
Fenerbahçe Beko Luigi Datome thy euroleague
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