Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham’la oynayacak

Fenerbahçe, kötü sezonun izlerini silmek istediği 2019-2020 sezonuna dev bir hazırlık turnuvasıyla girecek. Almanya devi Bayern Münih'in 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'daki düzenleyeceği Audi Cup'ta sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Tottenham'la davet aldı.

Bu davet başarısının arkasında ise Ali Koç ve yönetiminin büyük çabası yatıyor. Bir yandan mali krizle uğraşan Ali Koç, Fenerbahçe'nin marka değerini ve uluslararası bilinirliliğini artırmak için sezon başından beri önemli kulüplere ziyaretlerde bulunuyor.

Yönetim kurulundaki bazı isimlerle her ay Avrupa'nın dev kulüplerini ziyarete giden sarı-lacivertli heyet, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve gelecek hedeflerini anlatıyor. Bunun ilk meyvesi de Bayern Münih'in Avrupa'nın en önemli hazırlık turnuvası organizasyonuna çağrılmasıyla almış oldu