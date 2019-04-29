Fatih Terim’den derbi önlemi! ‘Üç sarı kartı olduğu için oynatmadım’

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, sahaya sürdüğü 11 hakkında bilgi verdi. Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Linnes’i üç sarı kartı olduğu için kadroya dahil etmediğini söyledi.

Sözlerine Alanyaspor’a başsağlığı mesajı vererek başlayan Fatih Terim “Alanyasporlu futbolcuların geçirdiği kaza ve bir evladımızın ölmesi dolayısıyla çok acı duyuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Alanyaspor kulübüne başsağlığı diliyorum. Diğer oyunculara da geçmiş olsun” dedi.

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Fatih Terim, Linnes ve Marcao’nun neden oynamadığı ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

“12 yabancı olmalı, bu kuralı en iyi bilenlerden biri benim… Bugün Diagne’nin yedeği olmalıydı. O da Mitroglou… Linnes de sarı kart sınırında… Bizimkiler limite geldiğinde çabuk görüyor ya da çabuk gösteriliyor. Hangisini kabul ederseniz. Beklerin alternatifi var. Linnes’i hem kural nedeniyle, hem de 3 sarı kartlı olduğu için kadroya almadım. Marcao’nun maalesef kupa maçındaki arızası, bizi onu burada oynatma riskine girmeme kararına itti. Çok uğraştık ama oyuncunun sağlığı bizim için daha önemli.”