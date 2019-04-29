SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan: 23 Haziran'da da kazanabilirsiniz
Fatih Terim’den derbi önlemi! ‘Üç sarı kartı olduğu için oynatmadım’
Galatasaray

Fatih Terim’den derbi önlemi! ‘Üç sarı kartı olduğu için oynatmadım’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçında Marcao ve Linnes'e neden forma şansı vermediğine açıklık getirdi.

29 Nisan 2019 19:47

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, sahaya sürdüğü 11 hakkında bilgi verdi. Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Linnes’i üç sarı kartı olduğu için kadroya dahil etmediğini söyledi.

Sözlerine Alanyaspor’a başsağlığı mesajı vererek başlayan Fatih Terim “Alanyasporlu futbolcuların geçirdiği kaza ve bir evladımızın ölmesi dolayısıyla çok acı duyuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Alanyaspor kulübüne başsağlığı diliyorum. Diğer oyunculara da geçmiş olsun” dedi.

29 Nisan 2019 Rüştü Reçber: Galatasaray şampiyonluğa yakın Eski milli futbolcu Rüştü Reçber, Süper Lig`de Galatasaray'ın şampiyonluğa daha yakın olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Fatih Terim, Linnes ve Marcao’nun neden oynamadığı ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

“12 yabancı olmalı, bu kuralı en iyi bilenlerden biri benim… Bugün Diagne’nin yedeği olmalıydı. O da Mitroglou… Linnes de sarı kart sınırında… Bizimkiler limite geldiğinde çabuk görüyor ya da çabuk gösteriliyor. Hangisini kabul ederseniz. Beklerin alternatifi var. Linnes’i hem kural nedeniyle, hem de 3 sarı kartlı olduğu için kadroya almadım. Marcao’nun maalesef kupa maçındaki arızası, bizi onu burada oynatma riskine girmeme kararına itti. Çok uğraştık ama oyuncunun sağlığı bizim için daha önemli.”

Son güncelleme 19:47 | 29 Nisan 2019
fatih terim galatasaray linnes Marcao
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR