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Celil Hekimoğlu’na coşkulu karşılama
Alt Ligler

Celil Hekimoğlu’na coşkulu karşılama

TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala TFF 2. Lig'e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'na, Hekimoğlu Döküm Sanayi çalışanları coşkulu bir karşılama yaptı.

29 Nisan 2019 15:10

TFF 3. Lig’in 33. haftasında Nevşehir Belediyespor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala TFF 2. Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu’nu, Hekimoğlu Döküm Sanayi çalışanları coşkulu bir şekilde karşıladı. Maçın ardından özel bir araç ile iş yerine gelen Celil Hekimoğlu’nu, çalışanları meşaleler ve sloganlar atarak karşıladı. Gördüğü manzara karşısında oldukça duygulanan Hekimoğlu, teşekkür ederek, “Sayenizde bu başarıyı elde ettik. Hepinizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 15:10 | 29 Nisan 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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