Büyük taraftar bir düşün

YAZIYA bana göre önemli olan birkaç önemli tespitle başlamak istiyorum.

1 Beşiktaş taraftarı geride bıraktığımız yıllarda, “Seba gitsin Ahmet Dursun” şeklinde tezahürat yaptı.

2 Burak Yılmaz takıma gelmesin diye kampanya başlattılar.

3 İki şampiyonluk kazanan, üçüncüyü kovalayan ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde eden hocaları Şenol Güneş'i protesto ederek istifaya davet ettiler.

Bu üç büyük yanlış yaklaşımından dolayı, önyargılarından ötürü, büyüklüğü dünyada kabul edilmiş Beşiktaş taraftarının düşüncesini merak ediyorum. Özür dilesinler demiyorum ama büyük yanılgı içerisinde olduklarını ve büyük üzüntü duyduklarını belirtmeleri doğru olur. Hem Beşiktaş taraftarına hem de Çarşı grubuna bu özeleştiri yakışır.

BEŞIKTAŞ yılda 40 gol atan Cenk Tosun ve Talisca'nın yerini dolduramamıştı. İyi oynuyordu, gol atamıyordu. Burak Yılmaz geldi, gol sorunu bitti. Ljajic geldi, Talisca'nın yerini doldurdu. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Siyah-beyazlı takım çok fazla pas hatası yapmasına ve top kayıplarına rağmen yine de elindeki futbolcu kadrosunun yetenekli yıldız oyunculardan oluşmasından dolayı galibiyeti elde etti. Beşiktaş, Sivas ve Ankaragücü maçlarında istediği kolektif oyunu ortaya koyamasa bile özellikle dün akşam Adem Ljajic ve Burak'ın ofansif katkıları, Güven, Atiba ve Dorukhan'ın mücadele gücü ile rakibin orta saha direncini düşürüp kazanmayı bildi.

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