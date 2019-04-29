Atiker Konyaspor Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim’den olay sözler: ‘Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek…’

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor’la 0-0 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, “Skor çok beklediğimiz bir skor değil. Sevdiğimiz, hoşlandığımız bir skor da değil ancak yapacak bir şey yok. Beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Oynatmamaya yönelik rakibin kapalı oynayacağından emindik, öyle de oldu. Fırsatlarımız vardı, kullanamadık. Buna rağmen, her şeye rağmen yenmeliydik” dedi. Süper Lig`de puan durumu ve kalan maçlar! Başakşehir ve Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş farkı eritti! İşte hesaplar... Spor Toto Süper Lig`de zirve yarışı heyecanlı bir hal alırken puan durumu da merak konusu. Medipol Başakşehir`in yenilmesi, Galatasaray`ın ise berabere kalması, Beşiktaş`ın kazandığı haftada zirvedeki üç takımın, kalan dört maçta, üç puan farkla dizilmesine sebep oldu. İşte Süper Lig`de güncel puan durumu ve kalan maçlar! İlgili Haberi Oku

Terim, “Biraz daha agresif, daha fazla pozisyon bulan bir oyun oynamalıydık. Her ne kadar rakip oynatmama adına bayağı mücadele ettiyse de bunu kırmalıydık. Zaten böyle maçların kırılma anı atacağınız goldür. Onu da ne kadar erken bulursanız kazanma ve daha fazlasını atma ihtimaliniz artar. Daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hele zaten herkes ceza almamız için uğraşıyor, onlara çanak tutmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

‘Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek…’

Galatasaray taraftarına da seslenen Terim, “Buradan Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Lider dönmek isterdik ama zaten 4 maçı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Biraz daha zora soktuk sadece. Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek de hoş açıkçası. Hayatım boyunca takımlarımı beraberlik için oynatmadım. Hayatım boyunca böyle bir cümle de kurmadım. Sadece maçın son anlarında ‘Kazanamıyorsan, kaybetme’ dedim. Ama kazanamıyorsan! Büyük takım hocası zaten böyle bir şey demez. Bu zorluğu aşacağız, aşmak zorundayız, aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-0 Galatasaray Atiker Konyaspor Galatasaray maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 30. hafta sona erdi. Lider Medipol Başakşehir`i yakalama şansı elde eden Aslan, deplasmandan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. Terim`in öğrencileri 60 puana çıktı ve 62 puanla Başakşehir`le zirve ortaklığı şansını yitirdi. Atiker Konyaspor`un galibiyet hasreti ise 11 maça yükseldi. İlgili Haberi Oku