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Altay iç transferde hareketli günler geçirecek
TFF 1.Lig

Altay iç transferde hareketli günler geçirecek

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala herhangi bir iddiası kalmayan Altay, iç transferde hareketli günler yaşayacak

29 Nisan 2019 13:36

Siyah-beyazlı takımda 11 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek. Ön libero Ferhat, stoper Gençer, sol kanat İbrahim Akın, stoper İbrahim Öztürk, sağ kanat Furkan, ön libero Merter, sağ bek Murat, sağ kanat Oğuz Han, sol bek Özgür, sol bek Serkan ve sağ kanat Sinan sezon sonunda serbest kalacak. Altay’da ilk yarıda gözden çıkarılan kaleci Egemen ve sakatlığı nedeniyle 1 kez bile forma giyemeyen sağ bek Necdet’in de kontratları sona eriyor.

Siyah-beyazlılarda yabancı oyuncuların sözleşmeleri ise devam ediyor. Portekizli gol kralı Paixao, Portekizli ön libero Tavares, Yunan orta saha oyuncusu Tatos, Belaruslu sağ kanat Putsila ve Hollandalı sol kanat Kappel’in sözleşmeleri 2020’de bitecek. Altay’da yerli oyunculardan Aydın, Can, Çağrı, Emre, Ulaş, Hüsamettin ve Yasin’in mukaveleleri devam ediyor. Yönetim mart ayında kaleci Aydın’ın kontratını 3 yıllığına uzatmıştı.

29 Nisan 2019 Menemen Belediyespor 1.Lig`de Profesyonel liglerde 2008-2009`dan beri yer alan ve en başarılı sezonlarından birini geçiren Menemen Belediyespor, 1. Lig`deki 180. takım olacak İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:36 | 29 Nisan 2019
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