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Vida fırtınası… O atıyor, Beşiktaş kazanıyor
Beşiktaş

Vida fırtınası… O atıyor, Beşiktaş kazanıyor

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Ankaragücü maçında takımının 2. golünü kaydederken son 4 maçta 3. kez ağları havalandırmayı başardı. Vida’nın gol attığı maçlarda Beşiktaş puan kaybetmedi.

28 Nisan 2019 22:04

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la birlikte Domagoj Vida fırtınası esiyor. Siyah-beyazlıların Hırvat savunmacısı, son 4 maçta attığı 3 golle takımını yarışta tutan isimlerden birisi oldu. Beşiktaş, Vida'nın gol attığı maçlarda puan kaybı yaşamadı. 27. haftada oynanan Beşiktaş'ın 7-2 kazandığı Rizespor deplasmanında gol perdesini aralayan Vida, geçtiğimiz hafta da Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden isim olmuştu. Ankaragücü karşılaşmasında özellikle ilk yarıda savunmada yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan başarılı oyuncu, 54. dakikada ise kendi kaptığı topu ağlara göndererek galibiyette pay sahibi oldu. Orta sahada kaptığı topla rakip yarı alana geçen ve topu Burak Yılmaz'a kazandıran Vida, Burak'ın yaptığı ortada kaleci Altay'dan dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkaran isim olmuştu. Vida; Rizespor, Demir Grup Sİvasspor ve Ankaragücü maçlarında takımı adına skor üretirken, Beşiktaş bu maçlarda puan kaybı yaşamadı.

28 Nisan 2019 Şenol Güneş`in en uzun galibiyet serisi Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş üst üste 6. galibiyetine imza atarken, Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerindeki en uzun kazanma serisini yakaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:14 | 28 Nisan 2019
beşiktaş Domagoj Vida
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Bursaspor
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Galatasaray
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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