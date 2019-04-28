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Uzun yol şoförünün Amatör Lig maçındaki büyük başarısı!
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Uzun yol şoförünün Amatör Lig maçındaki büyük başarısı!

Zonguldak'ta Amatör Küme mücadele eden Güvenlikgücüspor'da, geçici süreyle takımın başına geçen uzun yol şoförü Çağatay Toplu yönetiminde, 8 hafta sonra kazandı.

28 Nisan 2019 12:38

Zonguldak’ta 2. Amatör Küme maçında Güvenlikgücüspor ile Tersanespor, Fener sahasında karşı karşıya geldi. Güvenlikgücüspor antrenörü Yusuf Aydın’ın cezası nedeniyle yerine yönetimde yer alan 34 yaşındaki uzun yol şoförü Çağlar Toplu’ya bıraktı. Maç içerisinde bir antrenör gibi oyunculara taktikler veren ve takımı adeta fişekleyen Toplu, seyircilerden büyük takdir aldı. Çağatay Toplu yönetiminde Güvenlikgücüspor, Tersanespor’u 2-0 yenerek 8 hafta sonra galibiyet almanın sevincini yaşadı. Maçın sonunda Güvenlikgücüsporlu oyuncular galibiyetin büyük mimarı olan Çağatay Toplu’yu havaya atarak kutladı. Güvenlikgücüspor’un yöneticisi Çağatay Toplu, “Sezon başından beri şanssızlıklar hiç yakamızı bırakmadı. Futbolcu arkadaşlarımızın kart görmesi ve hakem hataları nedeniyle alt sıralara kadar geriledik. Bu maça çok iyi hazırlandık ve yeneceğimizi biliyorduk. Ve çıktık yendik. Özel bir şirkette uzun yol şoförlüğü yapıyorum. Akşam antrenmanlara geliyorum ve takımı yalnız bırakmıyorum” dedi. (İHA) 28 Nisan 2019 Oyundan atılan futbolcu stadyumun ışıklarını kapattı! Cheltenham Saracens`in Kidlington Development`ı konuk ettiği maçın 73. dakikasında oyundan atılan Kidlington Development oyuncusu Julius Muraga, sahayı terk ettikten sonra stadyumun ışıklarını kapattı. İlginç olay nedeniyle maça bir süre ara verilirken Muraga, kazara ışıkları kapattığını ifade etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:38 | 28 Nisan 2019
Güvenlikgücüspor Tersanespor Zonguldak 2. Amatör Küme
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2 Istanbul Basaksehir
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4 Trabzonspor
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5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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