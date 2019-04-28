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Uganda’dan 7 madalyayla döndük
Diğer Sporlar

Uganda’dan 7 madalyayla döndük

Uganda'da düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

28 Nisan 2019 23:41

Uganda’da düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası’nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uganda’nın başkenti Kampala’da gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada Zehra Bağlar, SU5 kategorisi teklerde altın ve çiftlerde gümüş madalya aldı.

Emine Seçkin WH2 kategorisi çiftlerde altın ile teklerde gümüş, Narin Uluç aynı kategoride teklerde ve karışık çiftlerde bronz, Avni Kertmen ise karışık çiftlerde bronz madalya elde etti.

Son güncelleme 23:41 | 28 Nisan 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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