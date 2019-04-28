Uganda’dan 7 madalyayla döndük

Uganda’da düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası’nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uganda’nın başkenti Kampala’da gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvada Zehra Bağlar, SU5 kategorisi teklerde altın ve çiftlerde gümüş madalya aldı.

Emine Seçkin WH2 kategorisi çiftlerde altın ile teklerde gümüş, Narin Uluç aynı kategoride teklerde ve karışık çiftlerde bronz, Avni Kertmen ise karışık çiftlerde bronz madalya elde etti.