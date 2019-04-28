Son anda kaçan zafer

Trabzonsporçok zor bir deplasman ve derbiden istediği sonucu almaya çok yakındı. Kadro olarak bütün bölgelerde, bordo-mavililerin çok daha yetenekli oyunculara sahip olduğunu gördük. Son haftalarda gerek oynadığı futbol gerekse aldığı sonuçlarla bu maçın favorisiydi. Maç öncesi birçok Fenerbahçe taraftarı, favorilerinin Trabzonspor olduğunu bana iletti. Ünal Karaman maça takımını çok iyi hazırlamış. Geçen hafta ile bu hafta arasındaki fark Trabzonspor kendi alanında kaptığı toplardan sonra çok iyi kontratağa kalktı. Meşin yuvarlağı çabuk öne doğru garanti oynayarak Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Yusuf ve Sosa ile müthiş pozisyonlar buldu. Yakaladığı pozisyonları gole çevirebilse farklı kazanabilirdi.

Trabzonspor’da bloklar arasında kopma olmadı. Defans, alan markajı ve kademelerde çok başarılıydı. Özellikle iki stoper Hosseini ve Hüseyin rakip takıma tek bir gol pozisyonu vermediler. Orta sahada A.Ömür, biraz daha oyuna ağırlığını koyup pas trafiğini çoğaltabilseydi Trabzon özellikle sağ kanattan çok daha net pozisyonlar yakalayabilirdi. Kaleci Uğurcan da çok konsantreydi, adeta Şenol Güneş'e “Artık milli takımın kalecisi olabilirim” mesajını verdi. Ama son anda yenilen golde hatalıydı. Fenerbahçe iyi ve baskılı oynadı. Hakem Cüneyt Çakır ‘Son yılların en hatasız derbisine imzasını attı' derken son 10 dakika Trabzonspor aleyhine gereksiz fauller verip maçın 1-1 bitmesine neden oldu.

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