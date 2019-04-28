Şenol Güneş’in en uzun galibiyet serisi

Süper Lig'de formunun zirvesine ulaşarak çıktığı son 6 maçta 18 puan toplamayı başaran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş de siyah-beyazlılarda en uzun süreli galibiyet serisine imza atmış oldu.

Beşiktaş'a geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın başında ligde en fazla üst üste 5 galibiyete imza atan Şenol Güneş, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta en uzun serisine imza atmış oldu. 24. haftada deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşmasının ardından çıktığı maçlarda hata yapmayan siyah-beyazlılar sırasıyla Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

Burak Yılmaz Beşiktaş`ı yarışa soktu! İnanılmaz rakam Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 6. sırada tamamlayan ve devre arasında forvete Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, yıldız futbolcunun golleriyle şampiyonluk yarışına ortak oldu. İlgili Haberi Oku