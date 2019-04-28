Şenol Güneş: İlk yarı çok kötü oynadık

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenerek ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi. Güneş yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ilk yarıda çok kötü bir oynadıklarını, rakibin iyi takım olduğunu belirterek, oyuncularının ikinci yarıdaki kazanma arzusunu övdü.

Şenol Güneş’in açıklamaları şöyle;

“Ankaragücü’nün rakibini biliyorduk. Dirençli, koşan, temaslı oynayan ve hızlı hücuma çıkan bir takım, ilk yarıda başarılı oldular. Ama biz de tam tersi rakibe top verdik. Baskılarımız geç olduk. Hücuma çıkamadık, savunma yapamadık. Burak’ın becerisiyle attığı gol bile bize rahatlık vermedi. Oyuncular üzerinde gerginlik vardı. İlk yarıda savunma yapmak zorunda kaldı.

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İkinci yarıda Güven ve Burak’ı oyunda tutup rakibin rahat çıkmasını engelledik. İkinci yarının hakimi bizdik. Skora da yansıdı. Hak ettiğimiz galibiyet aldık ama ilk yarıda çok kötü bir oyunumuz vardı. İstekten dolayı bir gerginlik vardı. Ne aldığımız topu iyi kullandık ne de baskı yaptık! Karius ve Vida çok iyi oynadı. Savunmanın risk almadan kontrollü oynaması bizi galibiyete taşıdı. Takımın kazanma isteği hoşuma gitti.

“FUTBOL OYNAYIP MAÇ KAZANMAK”

Biz şu anda önümüzdeki maça bakacağız. Kendi oyunumuzu ve gücümüzü sahaya yansıtmalıyız. Salı izinliyiz, Çarşamba’dan itibaren Galatasaray maçına hazırlanacağız. Bizim şu anda itibaren yapacağımız tek şey futbol oynayıp maç kazanmak.”

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