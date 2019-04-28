Sakaryaspor Bayrampaşa maçında tam 11 gol!

TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında Bayrampaşaspor´u 8-3 yendi.
STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Hasbi Dede, Sadat Yavanoğlu, Mehmet Şengül
SAKARYASPOR: Oğuz (Dk.46 Berat), Canberk, Serkan, Oğuz Kocabal, Berk İsmail, Ferhat (Dk.73 Ömer Doğru), Umut, Dilaver, Zahit (Dk.19 Savaş Tağa), Ferit, Berkay Can
BAYRAMPAŞASPOR: Sercan, Gürcan, Oktay, İbrahim, Tufan, Güray (Dk.67 Hamit), Gökay, Hakan, Sercan Uslu (Dk.31 Serhat), Ömercan, Fatih
GOL: Dk.06, 19 Zahit, Dk.31, 70 Ferhat, Dk.30 Dilaver, Dk.55 Berk İsmail, Dk.59 Canberk, Dk.88 Savaş (Penaltı) (Sakaryaspor)- Dk.33, 83 Tufan, Dk.57 Serhat (Bayrampaşaspor)
SARI KART: Oğuz, Ferhat, Dilaver (Sakaryaspor) Güray, İbrahim, Sercan, Fatih (Bayrampaşaspor)