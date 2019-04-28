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Sakaryaspor Bayrampaşa maçında tam 11 gol!
Spor Toto 2. Lig

Sakaryaspor Bayrampaşa maçında tam 11 gol!

Sakaryaspor ile Bayrampaşa arasında Yeni Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar gole doydu. Tam 11 gole sahne olan karşılaşma Sakaryaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

28 Nisan 2019 19:26

TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında Bayrampaşaspor´u 8-3 yendi.

STAT: Yeni Atatürk

HAKEMLER: Hasbi Dede, Sadat Yavanoğlu, Mehmet Şengül

SAKARYASPOR: Oğuz (Dk.46 Berat), Canberk, Serkan, Oğuz Kocabal, Berk İsmail, Ferhat (Dk.73 Ömer Doğru), Umut, Dilaver, Zahit (Dk.19 Savaş Tağa), Ferit, Berkay Can

BAYRAMPAŞASPOR: Sercan, Gürcan, Oktay, İbrahim, Tufan, Güray (Dk.67 Hamit), Gökay, Hakan, Sercan Uslu (Dk.31 Serhat), Ömercan, Fatih

GOL: Dk.06, 19 Zahit, Dk.31, 70 Ferhat, Dk.30 Dilaver, Dk.55 Berk İsmail, Dk.59 Canberk, Dk.88 Savaş (Penaltı) (Sakaryaspor)- Dk.33, 83 Tufan, Dk.57 Serhat (Bayrampaşaspor)

SARI KART: Oğuz, Ferhat, Dilaver (Sakaryaspor) Güray, İbrahim, Sercan, Fatih (Bayrampaşaspor)

Son güncelleme 19:26 | 28 Nisan 2019
bayrampaşa Sakaryaspor
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2 Istanbul Basaksehir
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3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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