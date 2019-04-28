Sadık Çiftpınar’a sezonu kapattıracak ceza kapıda! İşte o madde!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında dün Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin 71. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a büyük ceza yolda. Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatında geçen 21. maddeyi ihlal eden, kırımızı kart sonrası Karma Alan’da basın mensuplarına açıklama yapmaması gerektiği halde değerlendirmelerde bulunan Çiftpınar'ın, federasyondan ceza alması bekleniyor.

4 ila 12 maç ceza alabilir

Yayın Talimatının ‘Cezalı ve Tedbirli Kişiler’ başlıklı 21. maddesinde yer alan “Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar” kuralını ihlal eden genç oyuncunun bu durumunun, maçın gözlemcisinin raporlarına dahil etmesi durumunda, Futbol Disiplin Talimatının 50. maddesinde belirtildiği üzere 4 ila 12 maç men cezası alabilir. (İHA) Fenerbahçe`de şok! Ersun Yanal`ı zora sokan kriz! Fenerbahçe`nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Skrtel`in sarı kart, Sadık`ın ise kırmızı kart görmesi , Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe teknik heyetini zora soktu. Ersun Yanal`ın elinde Kasımpaşa maçında stoperde oynatabileceği tek isim kaldı. İlgili Haberi Oku