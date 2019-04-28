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Sadık Çiftpınar’a sezonu kapattıracak ceza kapıda! İşte o madde!
Fenerbahçe

Sadık Çiftpınar’a sezonu kapattıracak ceza kapıda! İşte o madde!

Trabzonspor maçının 71. dakikasında kırımızı kartla oyundan atılan ve maç sonu da basın mensuplarına konuşan Sadık Çiftpınar, Yayın Talimatının 21. maddesini ihlal etti. İhraç sonrası konuşması yasak olan Sadık’a 4 ila 12 maç arasında ceza gelmesi bekleniyor.

28 Nisan 2019 16:55

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında dün Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin 71. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a büyük ceza yolda. Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatında geçen 21. maddeyi ihlal eden, kırımızı kart sonrası Karma Alan’da basın mensuplarına açıklama yapmaması gerektiği halde değerlendirmelerde bulunan Çiftpınar'ın, federasyondan ceza alması bekleniyor.

4 ila 12 maç ceza alabilir

Yayın Talimatının ‘Cezalı ve Tedbirli Kişiler’ başlıklı 21. maddesinde yer alan “Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar” kuralını ihlal eden genç oyuncunun bu durumunun, maçın gözlemcisinin raporlarına dahil etmesi durumunda, Futbol Disiplin Talimatının 50. maddesinde belirtildiği üzere 4 ila 12 maç men cezası alabilir. (İHA) 27 Nisan 2019 Fenerbahçe`de şok! Ersun Yanal`ı zora sokan kriz! Fenerbahçe`nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Skrtel`in sarı kart, Sadık`ın ise kırmızı kart görmesi , Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe teknik heyetini zora soktu. Ersun Yanal`ın elinde Kasımpaşa maçında stoperde oynatabileceği tek isim kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:55 | 28 Nisan 2019
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar spor toto süper lig trabzonspor
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4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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