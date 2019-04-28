Rıdvan Dilmen: ‘G.Saray 8 puan önde olsa Başakşehir su içerdi’

Rıdvan Dilmen, NTV’deki %100 Futbol programında Spor Toto Süper Lig’inde kalan maçları ve şampiyonluk yarışınıu değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları…

Şampiyonluk yüzdelerine bakacak olursak Başakşehir ile Galatasaray yüzde 40, Beşiktaş yüzde 20. Artık Başakşehir ile Galatasaray’ın şampiyonluk şansı eşit şartta. Beşiktaş, şansını %20’lere kadar çıkarttı.

Abdullah Avcı’yı 8 puan öndeyken Fener’e, Beşiktaş’a yazdılar. Ama ben teklif olduğunu düşünmüyorum. Ersun Yanal da böyle devam ederse seneye kalmayabilir. Ama Ali Koç’un ben teknik direktör aradığını da düşünmüyorum.

Beşiktaş son 5 maçında 15 puan almışken Başakşehir 5 maçta 5 puan almış. Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına başlamıştı. Puan farkı o kadar fazlaydı.

Büyük takımlar şampiyonluk yarışına girdiğinde son 8 hafta kolay kolay kaybetmez. Başakşehir stadında ben Göztepe tezahüratı duyuyorum. Ligin ikinci yarısında yapılan sistem değişikliğini anlamadım. Tüm yük Mahmut, İrfan, Robinho’ya bindi. Lig lideri ama geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamamış. İki maçta son dakikada VAR ile kazandığı penaltı ile puan aldı.

”G.SARAY 8 PUAN ÖNDE OLSA BAŞAKŞEHİR SU İÇERDİ”

Başakşehir’in hakkı yendi demiyorum. Ama o kadar algı operasyonu oldu ki etkilenmemek mümkün değil. Tabii Başakşehir de yardımcı oldu buna. Galatasaray 8 puan önde olsaydı Başakşehir anca su içerdi. Veya Beşiktaş, veya Fenerbahçe. Başakşehir’de oyuncuların coşkusunda bile sıkıntı görebiliyoruz. O yüzden büyük kulüp ve büyük takımı ayırmak gerekiyor.

Galatasaray, ritmini buldu artık. Galatasaray kolay bir maç oynamayacak. Ama Fatih Terim ve Şenol Güneş’e altın tepside bir fırsat geldi. Bugüne sadece Başakşehir’in kötü gitmesiyle gelmedik. Galatasaray ve Beşiktaş iyi oynayarak ve kazanarak geldiler.

Beşiktaş, 2’de 2 yaparsa yarışta Başakşehir ve Beşiktaş kalır. Galatasaray’ın şehir dışı 3 maçı var. Başakşehir, sadece 1 kez şehir dışı yapacak. Beşiktaş’ın da şehir dışında sadece 1 maçı var. Bu yarış sezon sonuna kadar gidecek, öyle gözüküyor.

”PUAN KAYIPLARI OLACAK”

Ben hala puan kayıplarının olacağını düşünüyorum. Özellikle deplasmanlarda. Galatasaray ve Başakşehir, kalan maçlarını kazanırsa şampiyon oluyorlar ama puan kayıpları bekliyorum.