Oyundan atılan futbolcu stadyumun ışıklarını kapattı!

İngiltere’de 1953’ten bu yana düzenlenen yarı profesyonel Hellenic Football League’in Hellenic League Division One West grubunda Cheltenham Saracens, Kidlington Development’ı konuk ederken karşılaşmaya akılalmaz bir olay damga vurdu.

Konuk ekip Kidlington Development forması giyen ve 73. dakikada oyundan atılan Julius Muraga, soyunma odasının yolunu tuttu ve maçın oynandığı DN Fire Stadium’un ışıklarını kapattı. Stat karanlığa gömülürken hakem de oyunu durdurmak zorunda kaldı.

‘Bilerek yapmadım!’

Beş dakikalık aradan sonra kaldığı yerden devam eden maçı ev sahibi Saracens, 3-1’lik skorla kazandı. Müsabakanın ardından konuyla ilgili soruya Muraga, “Bilerek yapmadım, duşların ışığını açmak istemiştim” yanıtını verdi.

Kidlington Development Başkanı Nick Duval ise “Gerçekten yanlışlıkla olmuş. Julius böyle bir şey yapacak bir oyuncu değil. Tüm sahanın ışıklarını açıp kapatan düğmenin rakip soyunma odasına koyulması çok garip” dedi ve “Konuyu ‘aydınlattığımızı’ düşünüyorum!” şeklinde bir kelime şakası yaptı. İngiltere`de kupa kutlamalarına şampanya yasağı İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Federasyon Kupası`nı kazanan takımın kutlamaları sırasında şampanya kullanılmayacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku