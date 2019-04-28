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Norwich City, tarihinde 4. kez Premier League’de!
İngiltere Premier Lig

Norwich City, tarihinde 4. kez Premier League’de!

Championship'te 45. haftada Norwich City, konuğu Blackburn Rovers'ı 2-1 yenerek Premier League yükselmeyi başardı. Norwich City, 4. kez Premier League'de mücadele edecek.

28 Nisan 2019 00:41

İngiltere Championship’te 45. hafta karşılaşmasında Norwich City, konuğu Blackburn Rovers’ı 2-1 mağlup etti ve Premier League’e yükselmeyi garantiledi. Sheffield United’la birlikte Premier League’e yükselmeyi garantileyen Norwich City, tarihinde dördüncü kez Premier League’de mücadele edecek.

Son olarak 2015-2016 sezonunda Premier League’de mücadele eden Norwich City, 13. dakikada Stiepermann ile öne geçtiği maçın 21. dakikasında Vrancic ile farkı 2’ye çıkardı. Konuk ekipte Travis’in 23. dakikadaki golü kazananı değiştirmedi ve Norwich City, Blackburn Rovers’ı mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. 27 Ağustos 2018 Vinnie Jones`tan Mesut Özil`e: `Git hastanede yemek pişir` Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından yaşanan tartışmalarla gündemden düşmeyen Mesut Özil, bu kez de eski İngiliz futbolcu ve aktör Vinnie Jones`un hedefindeydi... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:41 | 28 Nisan 2019
Blackburn Rovers İngiltere Championship İngiltere Premier League norwich city
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