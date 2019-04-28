Menemen Belediyespor, Spor Toto 1. Lig’de

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor’la golsüz berabere kalan Menemen Belediyespor, son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada her iki takım da gol üretemeyince müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 68’e çıkaran Menemen Belediyespor, lider takımın doğrudan 1. Lig’e yükseleceği grupta en yakın takipçisi Fatih Karagümrük’ün 3 puan önünde yer aldı.

Sezon sonunda olası puan eşitliği halinde rakibini geriden bırakacak İzmir temsilcisi bitime 1 hafta kala adını bir üst lige yazdırdı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Gelecek yıl ilk defa Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek Menemen Belediyesporlu futbolcular maçtan sonra davullu zurnalı büyük coşku yaşadı. Üzerlerinde “Şampiyon Menemen Belediyespor” yazılı tişörtler giyen futbolcular coşkularını maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlarıyla paylaştı. Futbolcular havaya tuz serpti.

Menemen Belediyespor Onursal Başkanı Tahir Şahin ve teknik direktör Suat Kaya’yı omuzlarına alan futbolcular daha sonra şampiyonluk turu attı.

Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu başarı futbolcularımın.” ifadesini kullandı.