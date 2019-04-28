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MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Ümraniyespor 0-0 | Ankara ekibi fırsat tepti
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Ümraniyespor 0-0 | Ankara ekibi fırsat tepti

Osmanlıspor, Denizlispor'un puan kaybettiği haftada sahasında uzun süre 10 kişi mücadele eden Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Ümraniyespor'dan Tarık Tekdal ve uzatma dakikalarında Osmanlıspor'dan Anıl Karaer kırmızı kart gördü.

28 Nisan 2019 21:45

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. 90 dakikada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayarak puanları paylaştı. Ümraniyespor takımında Tarık, oyunun son 25 dakikalık bölümünde çift sarı karttan oyun dışı kaldı. 65. dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor, rakibi karşısında aradığı golü bulamayarak haftayı 1 puanla kapattı.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Galip Güzel (Dk. 80 Todorovic), Ayuk, Sinan Kurt, Muhammed Bayır (Dk. 69 Burhan Eşer), Mertan Caner Öztürk (Dk. 61 Magaye)

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 71 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Recep Aydın (Dk. 69 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek (Dk. 90+2 Diabang)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor) – Dk. 65 Tarık Tekdal (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Mertan Caner Öztürk, Galip Güzel, Caner Arıcı (Osmanlıspor) – Serkan Göksu (Ümraniyespor)

Son güncelleme 21:45 | 28 Nisan 2019
Osmanlıspor Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor
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31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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