MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Ümraniyespor 0-0 | Ankara ekibi fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. 90 dakikada taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayarak puanları paylaştı. Ümraniyespor takımında Tarık, oyunun son 25 dakikalık bölümünde çift sarı karttan oyun dışı kaldı. 65. dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor, rakibi karşısında aradığı golü bulamayarak haftayı 1 puanla kapattı.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Galip Güzel (Dk. 80 Todorovic), Ayuk, Sinan Kurt, Muhammed Bayır (Dk. 69 Burhan Eşer), Mertan Caner Öztürk (Dk. 61 Magaye)
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 71 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Recep Aydın (Dk. 69 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek (Dk. 90+2 Diabang)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor) – Dk. 65 Tarık Tekdal (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Mertan Caner Öztürk, Galip Güzel, Caner Arıcı (Osmanlıspor) – Serkan Göksu (Ümraniyespor)