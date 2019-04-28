MAÇ SONUCU İstanbulspor Birevim Elazığspor 2-2 | Muhteşem geri dönüş!

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasındaki İstanbulspor-Birevim Elazığspor karşılaşması 2-2 beraberlikle tamamlandı. İstanbulspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı 90+8’de bulduğu golle kurtardı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, İlker Takpak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Ali Aytemur, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 76 Perovic), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 62 Muhammed Enes Durmuş), Muhammed Demirci, İbrahim Halil Çolak (Dk. 62 Ali Dere), İbrahim Yılmaz

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı, Camara (Dk. 90 1 Cengizhan Akgün), Lamine Diarra (Dk. 66 Murat Ceylan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Rüştü Hanlı), Serdar Özbayraktar

Goller: Dk. 9 Serdar Özbayraktar, Dk. 59 Lamine Diarra (Birevim Elazığspor), Dk. 87 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+8 Perovic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 65 Ali Aytemur, Dk. 89 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 72 Camara, Dk. 90 4 Gökhan Akkan, Dk. 90+4 Ahmet Doğan (Birevim Elazığspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 9′ Ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28′ Sağ kanatta topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cajic'in şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

50′ Ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed'in şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.

55′ Orta sahada topla buluşan Abdülkadir'in ceza sahası yayına girerek yaptığı vuruşu kaleci Alperen iki hamlede kontrol etti.

GOL! 59′ Sol kanatta topla buluşan Mustafa'nın ceza sahası içine yerden pasında Lamine Diarra'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

85′ Savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Wellington'un şutu direğin yanından auta çıktı.

GOL! 87′ Ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-2

90′ Ceza sahası dışında topu alan Eslem'in sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.

GOL! 90+8′ Onur’un ceza sahası içine açtığı ortada ceza sahası içinde İbrahim kafayla Perovic’e indirdi. Perovic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2