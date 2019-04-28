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İstanbul Cup’ta şampiyon Petra Martic
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İstanbul Cup’ta şampiyon Petra Martic

Tekler finalinde Çek Marketa Vondrousova'yı 2-1 mağlup eden Hırvat Petra Martic, şampiyonluğa ulaştı. Martic, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.

28 Nisan 2019 20:04

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda tekler finalinde Çek Marketa Vondrousova’yu 2-1 mağlup eden Hırvat Petra Martic, şampiyon oldu.

Esenyurt’taki Spor Toto Tennis Park’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12’ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 40 numarası Martic ile klasmanda 46. basamakta yer alan Vondrousova karşı karşıya geldi.

Vondrousova, üstün oynadığı ilk seti 6-1 kazanarak 1-0 öne geçti. Martic, çekişmeli geçen ikinci seti 6-4 önde tamamlayarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de rakibine 6-1 üstünlük kuran Martic, müsabakayı 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Petra Martic, böylece kariyerinin ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğunu elde etti. 28 yaşındaki Hırvat tenisçi, ayrıca Vondrousova’ya karşı teklerde çıktığı 4. maçtan da galip ayrıldı.

Son güncelleme 20:04 | 28 Nisan 2019
Marketa Vondrousova Petra Martic TEB BNP Paribas İstanbul Cup" Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
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