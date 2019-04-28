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Maç Sonucu | Kayserispor 1-1 Alanyaspor
Futbol

Maç Sonucu | Kayserispor 1-1 Alanyaspor

Alanyaspor, aynı şehrin takımı Antalyaspor'un puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatını Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak kaybetti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 42 puanla 5., Kayserispor ise tehlike hattıyla farkı 7'ye yükseltti.

28 Nisan 2019 15:46

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, goller 9. dakikada Varela ve 23. dakikada Caulker’den geldi.

5. sıra için yarış verdiği rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puan isteyen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, deplasmandan 1 puanla döndü ve 42 puana yükseldi.

Kayserispor ise 37 puana yükselerek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7 yaptı.

Kayserispor haftaya Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 90+2 Bilal Başaçıkoğlu), Chery, Deniz Türüç, Kravets

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 90+2 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 82 Ceyhun Gülselam), Campos (Dk. 71 Junior Fernandes), Cisse

Goller: Dk. 9 Varela (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 23 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Sackey, Dk. 45+1 Cisse, Dk. 70 Campos (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 44 Kana Bıyık, Dk. 72 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada kullanılan korner sonrası Ozan Tufan’ın altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

9. dakikada Alanyaspor yarı alanında rakip oyunculardan topu kapan Hasan Hüseyin Acar’ın şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Varela’nın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Soldan Nsakala’nın ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktasında iyi yükselen Caulker’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

34. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, sol kanatta Kucher’i geçerek çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Villafanez’in şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

45+2. dakikada kullanılan korner sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topu Deniz Türüç, Atila Turan’a aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere tamamlandı.

55. dakikada Ozan Tufan, önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına kadar girdi. Topu ayağından çıkarmakta gecikince açısı daralan Ozan Tufan’dan meşin yuvarlağı kaleci Lung yatarak kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Atila Turan, topu penaltı noktasında bekleyen Deniz Türüç’e çıkardı. Deniz Türüç’ün şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Son güncelleme 18:15 | 28 Nisan 2019
Aytemiz Alanyaspor İstikbal Mobilya Kayserispor spor toto süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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