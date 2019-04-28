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Hikmet Karaman: Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç
Kayserispor

Hikmet Karaman: Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından,“Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç” dedi.

28 Nisan 2019 20:19

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, “İyi başladık, golü de bulduk. Golden sonra baskı yedik. Baskıya karşı karşılık vermemiz lazımdı. Alansaspor'un risk aldığı bölümlerde iki ve üçü atabilirdik. Bugün 11 kişiyi sahaya çıkarırken, Sapunaru'nun Atila'nın sakatlığı vardı. Kucher devre arası serum alarak oyuna devam etti. İkinci yarı hamle yapamadık. Şamil, Umut taktik anlamda kullandığım oyunculardı. Kadroda oynayan oyuncular olmayınca hamle gücünü değerlendirmekte zorlandık. İkinci yarı Alanyaspor kontrollü oynamaya başladı. Beraberlik son haftalarda önemli bir sonuç. Önümüzdeki hafta Lopez ve Şamil de gelecek, sakatlar daha iyi olacak. Farklı bir performans ortaya koyacağız” diye konuştu.

Son güncelleme 20:19 | 28 Nisan 2019
Aytemiz Alanyaspor hikmet karaman İstikbal Mobilya Kayserispor
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