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Erol Bulut çiçeklerle uğurlandı
Yeni Malatyaspor

Erol Bulut çiçeklerle uğurlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'dan istifa eden teknik direktör Erol Bulut kentten ayrılırken, taraftarlar başarılı teknik adamı çiçeklerle uğurladı.

28 Nisan 2019 21:28

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray’a 5-2 yenildikleri maçın ardından kendisi ile ilgili radikal bir karar alacağını açıklamasından sonra Yeni Malatyaspor’dan istifa eden teknik direktör Erol Bulut, kentten ayrıldı. Önce Nurettin Soykan Tesisleri’nde Yeni Malatyasporlu futbolcular ve çalışanlarıyla vedalaşan Erol Bulut’a daha sonra geçtiği bir otele gelen Yeni Malatyaspor taraftarları çiçek verdi.

Erol Bulut’a bundan sonraki hayatında başarılar dileyen taraftarlar, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Taraftarların ziyaretinden dolayı duygulu anlar yaşayan Erol Bulut, kentten ayrıldı.

Son güncelleme 21:28 | 28 Nisan 2019
Erol Bulut Evkur Yeni Malatyaspor
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5 Yeni Malatyaspor
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