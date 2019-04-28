Dostluk maratonunda çift parkur isyanı

TAMER YAVUZ / EDİRNE Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ilginç görüntülere sahne oldu. Selimiye Camisi önünden başlayan yarı maratona davul-zurna ekibi renklilik katarken müzisyenler Trakya’ya özgü müziklerle sporcuları motive etti. Ancak maratona çift parkur iddiası damga vurdu. Bazı atletler gözyaşına hakim olamadı. YERE KAPANARAK AĞLADI

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 10 ve 21 kilometre olarak çift parkur üzerinde yapıldı. Bu durum karışıklığa neden oldu. Sporcular yanlış yönlendirildikleri iddiasıyla isyan etti. Aralarında milli sporcuların da olduğu bazı atletler gözyaşına hakim olamadı. Milli sporcu olduğunu belirten Elif Tozlu Mert kendilerinin yanlış yönlendirildiğini savunarak yere kapanıp ağladı. Mert, “Bu hataya sadece ben düşmedim, bütün arkadaşlarım düştü” dedi. Organizasyon ekibi ise herhangi bir yanlış parkur olmadığını ifade etti. MARATON'DA DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE:

21 KİLOMETRE ERKEKLERDE: Shaban Mustafa birinci, Recep Tekin ikinci, Erkan Bacak ise üçüncü oldu.

21 KİLOMETRE KADINLARDA: Duygu Turgut Boya birinci, Kumsal Pınargözü ikinci, Hülya Tanrıyaşükür ise üçüncü oldu.

10 KİLOMETRE ERKEKLERDE: Umut Işık birinci, Serkan Turhan ikinci, Yasin Avcı ise üçüncü oldu.

10 KİLOMETRE KADINLARDA: Halime Çakmak birinci, Zühal Kaya ikinci, Petek Balaban ise üçüncü oldu. Oyundan atılan futbolcu stadyumun ışıklarını kapattı! Cheltenham Saracens`in Kidlington Development`ı konuk ettiği maçın 73. dakikasında oyundan atılan Kidlington Development oyuncusu Julius Muraga, sahayı terk ettikten sonra stadyumun ışıklarını kapattı. İlginç olay nedeniyle maça bir süre ara verilirken Muraga, kazara ışıkları kapattığını ifade etti. İlgili Haberi Oku