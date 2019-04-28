Denizlispor, Balıkesirspor ile berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Abalı Denizlispor ile Balıkesirspor Baltok 0-0 berabere kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Habip Tiryaki
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 81 Mbamba), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Dk. 68 Kehinde), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 90+2 Mbamba (Abalı Denizlispor), Dk. 12 Glumac, Dk. 18 Beleck, Dk. 90+2 Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok)
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada ceza alanı dışından faulden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Keremcan Akyüz'ün kullandığı ve doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Vukovic çift yumruklu çıkardı.
15. dakikada Keremcan'ın ceza alanı dışından gönderdiği pas ile ceza alanı içerisinde buluşan Burak Çalık'ın sert şutu kalecide kaldı.
17. dakikada paslaşarak rakip takım ceza alanı içerisine giren yeşil siyahlı ekipte Burak Çalık'ın korner çizgisi üzerinden çevirerek verdiği pasla buluşan Mehmet Akyüz'ün kayarak yaptığı vuruş yan direkten döndü.
26. dakikada Gökhan'ın ceza alanı dışından havadan gönderdiği topa röveşata ile vuran Steve Beleck'in şutu kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
39. dakikada Nizamettin'in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Steve'nin kafa şutu yan ağlarda kaldı.
44. dakikada faulden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Can'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.
55. dakikada Sedat'ın havadan yaptığı ortada müsait pozisyonda topa yükselen Nizamettin'in kafa şutu yandan auta gitti.
62. dakikada Ziya'nın ceza alanı dışından yaptığı ortada zor pozisyonda topa yükselen Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
75. dakikada çalımlarla ceza alanı içerisine kadar giren Otoo'nun çizgi üzerinden çektiği sert şut üstten auta gitti.
87. dakikada Keremcan'ın kullandığı kornerde Alperen'in kafa şutu yandan auta gitti.
90. dakikada Keremcan'ın sol taraftan kullandığı kornerde toyuna yeni giren Seddar'ın kafa vuruşunda kaleye giden topu çizgi üzerinden Balıkesirsporlu Doğa çıkardı.