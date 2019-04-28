Cedi Osman, Ankara’da gençlerle buluştu!

NBA'de Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman, 21 Nisan'da Caddebostan'da gerçekleştirilen basketbol etkinliğinden sonra, sosyal medya hesabından 27 Nisan Cumartesi günü Ankara Anıttepe Parkı’nda sporseverlerle buluşacağını müjdelemişti. Geçtiğimiz gün Anıttepe'de düzenlenen etkinliğe katılan Cedi Osman, tek potada gençlerle basket maçı yaptı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Gençlik ve Spor merkezinde saatler öncesinden hazır bekleyen 7'den 70'e basketbolseverin yoğun ilgisiyle karşılaşan Osman, gençlerle maç yaptığı sırada izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

“Amaç, sokak basketbolunu canlandırmak”

Etkinliğin amacının sokak basketbolunu yeniden canlandırarak gençleri spora teşvik etmek olduğunu ifade eden Osman, “Eskiye oranla dışarıda basketbol oynayan çocuklar ve yetişkinler yok. O yüzden ben tekrardan bu akımı başlatmak istiyorum. Türkiye'de genç ve yetenekli arkadaşlarımız çok fazla, ben hem onlara bir yardım hem de sokak basketbolunu tekrardan bir akım haline getirmek istiyorum. En büyük hedefimiz bu” dedi. MAÇ SONUCU Barcelona Lassa Anadolu Efes 82-72 | Final Four İstanbul`a kaldı Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona Lassa`ya mağlup olarak Euroleague`de Final Four`a çıkma fırsatını tepti. İlk yarıyı iki sayı farkla önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci yarıda rakibine karşı koyamayınca seri İstanbul`daki son maça taşındı. İlgili Haberi Oku

“İnşallah tüm şehirlere gitmeye çalışacağız”

Şimdiye kadar sadece İstanbul ve Ankara'da düzenlenen etkinliklere katıldığını söyleyen Osman, hayalinin ise Türkiye'deki tüm şehirlerde sokak basketbolu etkinliğine katılmak olduğunu belirtti. Osman, “Bugün Bolu'ya da uğradık ve küçük bir sürpriz yaptık. İnşallah tüm şehirlere gitmeye çalışacağız. Maalesef zaman kısıtlı, çok fazla zamanımız da yok ama elimizden geldiğince her yere gitmeye gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu. “Grubumuz zorlu ama kesinlikle geçeceğimize inanıyoruz”

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın zorlu geçeceğini düşünen Cedi, “Dünya Kupası çok zorlu olacak, inanıyorum ki herkes çok heyecanlıdır. Dünya Kupası’nda biz de en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmeye çalışacağız. Grubumuz zorlu ama kesinlikle geçeceğimize inanıyoruz. Adım adım maçları düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ben Türkiye'yi temsil ediyorum”

Milli Basketbolcu Cedi Osman konuşmasına şu şekilde devam etti: “Beni takip eden herkese ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizlerin beni takip ettiğini bilmek beni çok mutlu ediyor ve ben çıktığım her maçta en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Çünkü ben Türkiye'yi temsil ediyorum ve kendi ülkemi temsil ediyorum. Siz hep aklımdasınız o yüzden ben de en iyi basketbolumu oynamaya çalışıyorum.” MAÇ SONUCU | Galatasaray Doğa Sigorta Türk Telekom 74-56 Galatasaray, sahasında konuk ettiği Türk Telekom`u farklı mağlup ederek ligdeki 16. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

Alican Nacak: “Bize, çok güzel anlar yaşattı kendisine teşekkür ederiz”

Etkinlikte Cedi ile birlikte basketbol oynayan Alican Nacak, önemli olanın basketbol sevgisini Türkiye'de geliştirmek olduğuna işaret ederek, “Güzel oyundu. Önemli olan basketbol sevgisini geliştirmek, Cedi'de buna öncülük ediyor. Gerçekten başarılı bir oyuncu ve savunması zor” dedi.

Basketbol hakemi olan Turgut Sevinç ise, “NBA'de bizi temsil ediyor. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Savunması zor bir oyuncu. Bize çok güzel anlar yaşattı, kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Düzenlenen etkinlikte Cedi Osman'la takım arkadaşı olan genç basketbolsever, “Burada Cedi'nin geleceğini duyunca hepimiz arkadaşlarımızla geldik. Şansımıza oynamak bize nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyuz, onunla oynamak, aynı sahayı paylaşmak çok güzeldi. Güzel bir anı ve hatıra oldu bizim için” diye konuştu.

Saatler öncesinden izlemeye gelenler arasında bulunan Zeynep Toksoy, “Bugün Cedi’yi izliyoruz. Bugün buraya gelirken çok heyecanlıydık. Çok güzel bir etkinlik. Cedi’yi görmek için 2-3 saat önce geldik biz buraya, o zamandan beri bekliyoruz” diyerek duygularını ifade etti. Raptors 1-0 önde, Nuggets yarı finalde NBA`de Toronto Raptors, Philadelphia 76ers`ı 108-95 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Denver Nuggets ise San Antonio Spurs`ü 90-86 mağlup ederek Batı Konferansı`nda yarı finale yükseldi. İlgili Haberi Oku