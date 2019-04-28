MAÇ SONUCU | Bursaspor Akhisarspor 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Bursaspor ile Akhisarspor arasında oynanan ve düşme hattını yakında ilgilendiren karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi sona erdi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 30 puanla 16. sırada kalırken, konuk takım 25 puanla son sırada 4 haftaya girdi.

GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bursaspor gelecek hafta 17. sıradaki Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor ise sahasında Malatyaspor’u ağırlayacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Çınar, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 69 Shehu), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Aytaç Kara, Saivet, Yusuf Erdoğan, Lima (Dk. 57 Furkan Soyalp), Latovlevici (Dk. 46 Tunay Torun), Sakho

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Güray Vural, Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 71 Serginho), Barbosa (Dk. 77 Regattin), Manu, Cikalleshi (Dk. 86 Onur Ayık)

Sarı kartlar: Dk. 60 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 70 Bilal Kısa, Dk. 72 Fatih Öztürk, Dk. 90+4 Lopes (Akhisarspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Akhisarspor’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topla kale dibinde buluşan Sissoko’nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

45+2’nci dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Zeki Yavru’nun savunmanın arkasına gönderdiği topta iki Akhisarsporlu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesinden çıkan Okan Kocuk, ceza alanının dışında topu kafayla ileri gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sol kanattan Zeki Yavru’nun penaltı noktasına doğru kestiği topa Lopes’in yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

66. dakikada Akhisarspor’un gelişen hızlı atağında Barbosa kendi yarı alanından topu rakip savunmanın arkasına sarkan Cikalleshi’ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin pozisyonunu Ertuğrul Ersoy bozarak, son anda tehlikeyi önledi.

72. dakikada Bursaspor öne geçme fırsatı yakaladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sol çaprazda bir anda boşta kalan Aytaç Kara’ya meşin yuvarlığı gönderdi. Rahat pozisyondaki Aytaç Kara’nın vuruşunda, top az farkla uzak kale direğinin sağından auta gitti.

75. dakikada Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı paralel bir şekilde ceza alanına doğru ortaladı. Savunma oyuncusu Lopes’in ters vuruşunda, top kalenin üstünden kornere çıktı.

77. dakikada ceza alanının sağ çaprazından Serginho’nun yaptığı ortada bir anda uzak kale direğinde boşta kalan Sissoko’nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

90+5’inci dakikada gelişen Bursaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Saivet, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. İyi yükselen Sakho’nun kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.